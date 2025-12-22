Axelspace unterzeichnet Vereinbarung über eine Multi-Launch-Vereinbarung und den Start neuer Satelliten mit Exolaunch

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation („Axelspace“), ein führendes Unternehmen im Bereich Mikrosatelliten, das sich dem Motto „Space within Your Reach“ verschrieben hat, freut sich, eine Multi-Launch-Vereinbarung (MLA) mit Exolaunch bekannt zu geben, einem globalen Startintegrator und Marktführer in den Bereichen Startmission-Management, Satellitenintegration und Satelliten-Deployment-Technologien.

Die Vereinbarung über Mehrfachstarts wird das Wachstum von Axelspace beschleunigen. Insbesondere wird ein Satellit, dessen Start im Rahmen der neuen Vereinbarung geplant ist, für den In-Orbit-Demonstrationsdienst „AxelLiner Laboratory“ des AxelLiner-Geschäftsbereichs eingesetzt werden. Exolaunch hat bereits Starts für acht (8) Satelliten von Axelspace im Rahmen der bevorstehenden Missionen gesichert.

Axelspace bietet mit AxelLiner Laboratory (AL Lab) einen neuen Dienst an, der aus dem AxelLiner-Geschäft hervorgegangen ist und sich auf die Demonstration von Weltraumkomponenten im Orbit spezialisiert hat.

Allerdings ist die Durchführung von Demonstrationen im Orbit innerhalb kurzer Zeit bekanntermaßen eine große Herausforderung, da die Möglichkeiten für Demonstrationsmissionen im Orbit uneinheitlich sind und der Prozess von der Auswahl bis zum Start oft mehrere Jahre dauert.

Vor diesem Hintergrund sehen die von staatlichen Stellen geförderten Weltraumpolitiken – darunter der Space Strategic Fund – den Aufbau einer inländischen Satellitenlieferkette als eine der wichtigsten Prioritäten an. Infolgedessen wächst die Nachfrage nach zeitnahen Demonstrationen innovativer Satellitenkomponenten aus Japan im Orbit.

Um diese bestehenden Herausforderungen bei Demonstrationen im Orbit zu bewältigen, hat Axelspace einen auf diese besonderen Bedürfnisse zugeschnittenen Service entwickelt, der sich die kurze Entwicklungszeit und die Massenproduktionskapazitäten von AxelLiner zunutze macht.

Bei der Bereitstellung von AL Lab-Dienstleistungen sind wir uns bewusst, dass angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Satellitenstarts die Sicherung von Startmöglichkeiten, die flexibel auf die gewünschten Zeitpläne und Umlaufbahnen abgestimmt werden können, ein kritisches Risiko mit potenziell erheblichen Auswirkungen auf die Ausführung der Dienstleistungen darstellt.

„Axelspace ist ein Vorreiter in der japanischen Raumfahrtindustrie, und wir sind stolz darauf, ihr laufendes Satellitenstartprogramm durch diese neue Vereinbarung über Mehrfachstarts zu unterstützen“, sagte Kier Fortier, Vice President of Global Business Development bei Exolaunch. „Mit unserer globalen Präsenz, einschließlich Exolaunch Japan, und unserer umfangreichen Erfahrung in der sicheren Beförderung kleiner Satelliten in den Orbit freuen wir uns darauf, Axelspace einen zuverlässigen globalen Zugang zu Startmöglichkeiten und fundiertes Know-how im Bereich Startmissionen zur Verfügung zu stellen, um den effizienten und schnellen Einsatz der Satellitenkonstellation von Axelspace zu unterstützen.“

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:https://www.axelspace.com/news/multi_launch_agreement_with_exolaunch/

