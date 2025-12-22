-

Axelspace : avis de signature d’un contrat de service pour une démonstration en orbite avec Pale Blue, Inc.

original Jun Asakawa, Co-founder & CEO of Pale Blue (left in photo) and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace

Jun Asakawa, Co-founder & CEO of Pale Blue (left in photo) and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (« Axelspace »), une société leader dans le domaine des microsatellites dont l’engagement est « Space within Your Reach », a conclu un contrat de service avec Pale Blue Inc. (« Pale Blue »), une société qui développe, fabrique et commercialise des propulseurs (moteurs) pour petits satellites, en vue d’une démonstration en orbite, comme détaillé ci-dessous.

Axelspace fournit AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nouveau service issu de l’activité AxelLiner, spécialisé dans la démonstration en orbite de composants spatiaux.

Dans le cadre de ce contrat, une démonstration en orbite d’un propulseur Hall à démarrage rapide développé par Pale Blue est prévue en 2027.

Néanmoins, la réalisation de démonstrations en orbite dans un délai court est généralement un défi de taille en raison du caractère irrégulier des opportunités offertes pour les missions de démonstration en orbite et de la longueur du processus, de la sélection au lancement, qui peut souvent prendre plusieurs années.

Dans ce contexte, les politiques spatiales promues par les organismes gouvernementaux, notamment le Space Strategic Fund, placent la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement nationale en satellites au rang des priorités. En conséquence, la demande de démonstrations en orbite rapides de composants de satellites innovants provenant du Japon est en augmentation.

Pour surmonter les défis actuels liés aux démonstrations en orbite, Axelspace a développé un service adapté à ces besoins particuliers en tirant parti des délais de développement courts et des capacités de production de masse rendus possibles par AxelLiner.

Jun Asakawa, cofondateur et directeur général de Pale Blue, déclare :
Nous sommes très honorés d’avoir signé un contrat de démonstration avec Axelspace pour la démonstration en orbite en 2027 de notre propulseur Hall compact, le "PBH-100". Nous validerons les principales caractéristiques du produit (poussée élevée, impulsion spécifique élevée et démarrage rapide) dans l’espace. Grâce à cette démonstration, nous souhaitons renforcer le partenariat solide que nous avons établi avec Axelspace dans le cadre du développement et de la fabrication de systèmes de propulsion, et contribuer à l’expansion du marché des petits satellites.

https://pale-blue.co.jp/

Yuya Nakamura, président-directeur général d’Axelspace Corporation, déclare :
Nous sommes ravis d’annoncer notre accord avec Pale Blue pour réaliser la démonstration en orbite cruciale de leur propulseur Hall compact, en exécutant cette validation technologique à l’aide de notre plateforme propriétaire AxelLiner Laboratory. En facilitant la mise en orbite rapide et en offrant notre vaste expertise, issue de notre propre expérience en tant qu’utilisateur de composants satellitaires, nous soutenons activement les efforts de Pale Blue pour accélérer son expansion commerciale mondiale.

Le communiqué de presse complet est disponible ici : https://www.axelspace.com/news/paleblue/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact médias
Axelspace Holdings Corporation
E-mail : pr@axelspace.com

Industry:

Axelspace Corporation

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contact médias
Axelspace Holdings Corporation
E-mail : pr@axelspace.com

More News From Axelspace Corporation

Axelspace signe un accord de lancement multiple et le lancement de nouveaux satellites avec Exolaunch

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (« Axelspace »), une société leader dans le domaine des microsatellites dont l’engagement est « Space within Your Reach », est heureuse d’annoncer la signature d’un accord de lancement multiple (MLA) avec Exolaunch, un intégrateur de lancement mondial et leader dans la gestion des missions de lancement, l’intégration de satellites et les technologies de déploiement de satellites. Cet accord de lancement multiple permettra d’accélérer la croissance d...

Axelspace signe des protocoles d’accord avec deux organisations africaines pour relever les défis sociaux grâce à l’utilisation de données satellitaires

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (« Axelspace »), qui développe et exploite des microsatellites et mène des activités visant à promouvoir une société où l’espace est accessible à tous à travers le monde, a le plaisir d’annoncer la signature de protocoles d’accord avec deux organisations gouvernementales de pays africains en vue d’une coopération pour relever les défis sociaux grâce à l’utilisation de données d’observation de la Terre (EO) par satellite. Axelspace a signé des protoc...

Axelspace devient la première entreprise privée japonaise reconnue comme membre associé du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (« Axelspace Holdings ») a le plaisir d’annoncer que sa filiale, Axelspace Corporation, a été officiellement reconnue comme membre associé du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), devenant ainsi la première entreprise privée japonaise à recevoir cette distinction. Le GEO est un partenariat mondial qui rassemble plus de 100 gouvernements, dont le Japon, et plus de 150 organisations issues du monde universitaire, des entreprises et de l...
Back to Newsroom