Axelspace : avis de signature d’un contrat de service pour une démonstration en orbite avec Pale Blue, Inc.

Axelspace Corporation (« Axelspace »), une société leader dans le domaine des microsatellites dont l'engagement est « Space within Your Reach », a conclu un contrat de service avec Pale Blue Inc. (« Pale Blue »), une société qui développe, fabrique et commercialise des propulseurs (moteurs) pour petits satellites, en vue d'une démonstration en orbite, comme détaillé ci-dessous.

Axelspace fournit AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nouveau service issu de l’activité AxelLiner, spécialisé dans la démonstration en orbite de composants spatiaux.

Dans le cadre de ce contrat, une démonstration en orbite d’un propulseur Hall à démarrage rapide développé par Pale Blue est prévue en 2027.

Néanmoins, la réalisation de démonstrations en orbite dans un délai court est généralement un défi de taille en raison du caractère irrégulier des opportunités offertes pour les missions de démonstration en orbite et de la longueur du processus, de la sélection au lancement, qui peut souvent prendre plusieurs années.

Dans ce contexte, les politiques spatiales promues par les organismes gouvernementaux, notamment le Space Strategic Fund, placent la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement nationale en satellites au rang des priorités. En conséquence, la demande de démonstrations en orbite rapides de composants de satellites innovants provenant du Japon est en augmentation.

Pour surmonter les défis actuels liés aux démonstrations en orbite, Axelspace a développé un service adapté à ces besoins particuliers en tirant parti des délais de développement courts et des capacités de production de masse rendus possibles par AxelLiner.

Jun Asakawa, cofondateur et directeur général de Pale Blue, déclare :

Nous sommes très honorés d’avoir signé un contrat de démonstration avec Axelspace pour la démonstration en orbite en 2027 de notre propulseur Hall compact, le "PBH-100". Nous validerons les principales caractéristiques du produit (poussée élevée, impulsion spécifique élevée et démarrage rapide) dans l’espace. Grâce à cette démonstration, nous souhaitons renforcer le partenariat solide que nous avons établi avec Axelspace dans le cadre du développement et de la fabrication de systèmes de propulsion, et contribuer à l’expansion du marché des petits satellites.

Yuya Nakamura, président-directeur général d’Axelspace Corporation, déclare :

Nous sommes ravis d’annoncer notre accord avec Pale Blue pour réaliser la démonstration en orbite cruciale de leur propulseur Hall compact, en exécutant cette validation technologique à l’aide de notre plateforme propriétaire AxelLiner Laboratory. En facilitant la mise en orbite rapide et en offrant notre vaste expertise, issue de notre propre expérience en tant qu’utilisateur de composants satellitaires, nous soutenons activement les efforts de Pale Blue pour accélérer son expansion commerciale mondiale.

Le communiqué de presse complet est disponible ici : https://www.axelspace.com/news/paleblue/

