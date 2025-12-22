Axelspace firma un acuerdo de lanzamiento múltiple con Exolaunch para el despliegue de nuevos satélites

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), una empresa líder en microsatélites enfocada en poner el “Espacio a tu alcance”, se complace en anunciar la firma de un acuerdo de lanzamiento múltiple (MLA, por sus siglas en inglés) con Exolaunch, un integrador global de lanzamientos y referente en gestión de misiones, integración y tecnologías de despliegue satelital.

Este acuerdo de lanzamiento múltiple impulsará el crecimiento de Axelspace. En particular, uno de los satélites cuyo lanzamiento está previsto en el marco del nuevo acuerdo se utilizará para el servicio de demostración en órbita del negocio AxelLiner, denominado “AxelLiner Laboratory”. Exolaunch ya ha asegurado el lanzamiento de ocho (8) satélites de Axelspace en próximas misiones.

Axelspace ofrece AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nuevo servicio de la unidad AxelLiner, especializado en la demostración en órbita de componentes espaciales.

No obstante, realizar demostraciones en órbita en plazos breves representa un desafío significativo, debido a la disponibilidad irregular de oportunidades de lanzamiento y al extenso proceso que va desde la selección hasta el despegue, que a menudo puede prolongarse durante varios años.

En este contexto, las políticas espaciales promovidas por organismos gubernamentales —incluido el Fondo Estratégico Espacial— posicionan el establecimiento de una cadena de suministro nacional de satélites como una prioridad clave. Como resultado, se registra un aumento en la demanda de demostraciones en órbita oportunas de componentes satelitales innovadores originados en Japón.

Para superar los desafíos existentes asociados a las demostraciones en órbita, Axelspace ha desarrollado un servicio específicamente diseñado para satisfacer estas necesidades, aprovechando los cortos plazos de desarrollo y las capacidades de producción en serie de AxelLiner.

Al brindar los servicios de AL Lab, la empresa reconoce que, ante el aumento global de la demanda de lanzamientos satelitales, asegurar ventanas de lanzamiento que se adapten de forma flexible a los cronogramas y órbitas deseadas constituye un riesgo crítico, con un alto potencial de impacto en la ejecución del servicio.

“Axelspace es una empresa pionera en la industria espacial de Japón, y estamos orgullosos de respaldar su programa de lanzamientos mediante este nuevo acuerdo”, afirmó Kier Fortier, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Globales de Exolaunch. “Con nuestra presencia global, que incluye a Exolaunch Japan, y nuestra amplia trayectoria en el envío seguro de pequeños satélites a órbita, esperamos brindar a Axelspace un acceso confiable al espacio y una sólida experiencia en gestión de misiones para respaldar el despliegue rápido y eficiente de su constelación de satélites”.

El comunicado de prensa completo se encuentra disponible en: https://www.axelspace.com/news/multi_launch_agreement_with_exolaunch/

