Ikonisys a finalisé une augmentation de capital et une conversion de dette de 2,72 millions d’euros, avec la participation stratégique d'Avantgarde Srl et d'Alberto Previtali

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée destinée aux laboratoires d'analyses médicales (l'« Émetteur »), annonce aujourd'hui une augmentation de capital en numéraire d'un montant total de 1,5 million d'euros par le biais d'un placement privé, ainsi que la demande de conversion en capital de 1,22 million d'euros de dette existante. Le montant total de ce tour de table s'élève donc à 2,72 millions d'euros.

Investissement stratégique et élargissement de l'actionnariat

La transaction a bénéficié de la participation d'un groupe d'investisseurs de premier ordre, notamment Avantgarde et Alberto Previtali.

Avantgarde est une holding familiale contrôlée par Francesca Cavazza et Alessandro De Rosa. Avantgarde poursuit une stratégie d'investissement à long terme axée sur des entreprises hautement innovantes et détient des participations dans le secteur pharmaceutique, l'industrie spatiale et d'autres secteurs à forte composante technologique. Ses actionnaires apportent une solide expertise managériale et financière, acquise au fil de nombreuses années d'implication directe à des postes de direction dans l'industrie pharmaceutique.

Alberto Previtali est un investisseur expérimenté qui a fait ses preuves dans le soutien aux entreprises axées sur la croissance. Ces nouveaux actionnaires représentent une reconnaissance stratégique importante de la vision industrielle, de la plateforme technologique et des perspectives de croissance à long terme du groupe.

Alberto Previtali a officiellement demandé la conversion de l’obligation à court terme existante d’un montant de 515 k euros en actions, tandis que d’autres actionnaires actuels, y compris les fonds Cambria, ont également demandé la conversion de dettes à court terme supplémentaires pour un montant total de 713 k euros en actions. Toutes les conversions sont effectuées au même prix par action que celui de l’augmentation de capital.

La transaction a suscité un vif intérêt de la part d'un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et stratégiques, renforçant ainsi l'actionnariat d'Aliko Scientific et reflétant une forte confiance dans la technologie différenciante, l'orientation stratégique et le potentiel de création de valeur à long terme de la société.

Alessandro De Rosa et Francesca Cavazza, ont déclaré : « Nous avons été particulièrement impressionnés par le positionnement technologique très innovant de la société. Aliko Scientific occupe une place unique dans le domaine du diagnostic oncologique, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du diagnostic grâce à un processus entièrement intégré et de bout en bout. Cette plateforme différenciante, associée à la présence du groupe sur le marché américain et à son potentiel avéré d'expansion en Europe, constitue une base solide pour la création de valeur durable à long terme. »

Validation du plan industriel et du positionnement stratégique

La réussite de l'augmentation de capital confirme clairement la validité du nouveau plan industriel lancé l'année dernière. Les investisseurs ont reconnu la transformation stratégique d'Aliko Scientific, qui est passée d'une entreprise technologique de niche à vocation verticale à un groupe intégré dédié à la combinaison de plusieurs technologies pour le diagnostic précoce du cancer.

Cette approche intégrée répond à un besoin clinique et commercial bien défini : une prévention efficace du cancer dépend de plus en plus de l'utilisation coordonnée de technologies de diagnostic complémentaires, qui ne peuvent être pleinement exploitées que dans le cadre d'une plateforme industrielle intégrée. Ce positionnement stratégique élargit considérablement le marché potentiel du groupe et renforce son avantage concurrentiel.

Utilisation du produit de l’augmentation de capital : croissance du chiffre d'affaires et innovation technologique

Le produit de l'augmentation de capital sera principalement affecté à l'accélération du développement commercial, dans le but d'étendre rapidement le réseau mondial de distributeurs et de soutenir une trajectoire de croissance solide et durable du chiffre d'affaires.

Parallèlement, Aliko Scientific investira dans l'innovation technologique et le développement de nouveaux produits, en mettant l'accent sur les logiciels, l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'amélioration des plateformes matérielles existantes. Des investissements ciblés dans des activités de réglementation et de certification liées à des produits spécifiques, en particulier au sein du portefeuille Hospitex, sont également prévus, conformément à la stratégie de commercialisation internationale du groupe.

Croissance grâce à des fusions-acquisitions sélectives

Dans ce cadre stratégique, Aliko Scientific entend également saisir les opportunités de croissance par le biais de fusions-acquisitions sélectives, visant à intégrer des entreprises complémentaires à fort potentiel dans sa plateforme industrielle et à renforcer davantage son leadership dans le domaine du diagnostic oncologique intégré.

Francesco Trisolini, PDG de Hospitex International et d'Ikonisys srl, et candidat au poste de PDG du groupe, déclare : « Je tiens à remercier nos nouveaux actionnaires pour la confiance qu'ils accordent à notre projet industriel. Nous opérons sur un marché en forte croissance caractérisé par une concurrence limitée, des technologies de pointe et plus d'une décennie d'expérience dans le secteur. Mon engagement est de contribuer à bâtir le premier groupe de diagnostic oncologique du XXIe siècle, à créer de la valeur industrielle à long terme et à contribuer de manière significative à l'avancement de la médecine préventive qui joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé de la population, la réduction de la charge pesant sur les systèmes de santé et le soutien à la viabilité à long terme des ressources publiques et privées en matière de santé. »

Conditions juridiques de l'augmentation de capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par le biais d'un placement privé d'un montant de 1,50 million d’euros et la compensation de la dette existante d'un montant de 1,22 million d’euros, a été approuvée par le conseil d'administration de l'émetteur lors de sa réunion du 28 novembre 2025 (l'« augmentation de capital »).

Les nouvelles actions seront émises en vertu de la 17ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'émetteur tenue le 30 septembre 2024. Le règlement-livraison des nouvelles actions devrait avoir lieu le 23 décembre 2025.

Conformément à la réglementation applicable, l'augmentation de capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Principales conditions de l'augmentation de capital

L'émetteur a émis un total de 1.818.916 nouvelles actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, aux investisseurs, conformément aux articles L. 225-129, 225-129-2 et 225-138 du Code de commerce, conformément à la 17ème résolution adoptée par son Assemblée générale du 30 septembre 2024.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital, égal à 1,50 € par action, représente une décote d'environ 6 % par rapport au cours de clôture de l'action Ikonisys au 18 décembre 2025.

Impact de l'opération en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Compte tenu des flux de trésorerie entrants et de cette augmentation de capital, la Société estime être en mesure de répondre à ses besoins de financement pendant plus de 12 mois.

Impact de l'augmentation de capital sur un actionnaire détenant 1 % du capital

Sur la base des 14.024.232 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital de l'émetteur avant l'opération est le suivant :

Sur une base non diluée Sur une base diluée1 Avant la réalisation de l'augmentation de capital 1,00% 0,94 % Après l'émission des 1.818.916 actions résultant de l'augmentation de capital 0,89 % 0,84 % 1 La dilution tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d'entraîner l'émission d'un nombre indicatif maximal de 897.043 nouvelles actions. Expand

Répartition du capital avant et après la réalisation de l'augmentation de capital

Avant l’augmentation de capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital social % des droits de vote Cambria Co-Investment Fund 5.268.989 37,57% 48,06% Cambria Equity Partners 1.680.912 11,99% 14,42% MC Consulting* 351.464 2,51% 3,56% Redfish 4 listing Srl 233.333 1,66% 1,18% CC Holding Srl 166.666 1,19% 0,84% ETH Scientific Srl 2.000.000 14,26% 10,14% Flottant 4.322.868 30,82% 21,80% Total 14.024.232 100% 100% Actions propres 22.059 *Société holding du PDG, Mario Crovetto Expand

Après l’augmentation de capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital social % des droits de vote Cambria Co-Investment Fund 5.686.161 35,89% 45,90% Cambria Equity Partners 1.705.984 10,77% 13,30% MC Consulting* 351.464 2,22% 3,26% Redfish 4 listing Srl 233.333 1,47% 1,08% CC Holding Srl 233.333 1,47% 1,08% ETH Scientific 2.000.000 12,62% 9,27% Flottant 5.632.873 35,55% 26,11% Total 15.843.148 100% 100% Actions propres 22.059 *Société holding du PDG, Mario Crovetto Expand

Facteurs de risque liés à l'émetteur

Des informations détaillées sur l'émetteur, notamment ses activités, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque associés, figurent dans le rapport financier annuel 2024 pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, publié le 24 septembre 2025. Ce document, ainsi que d'autres informations réglementées et tous les communiqués de presse de l'émetteur, sont disponibles sur le site web de l'émetteur (https://alikoscientific.com).

À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.