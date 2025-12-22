Axelspace与Exolaunch签署多批次发射安排协议并计划发射新卫星

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于“让太空变得触手可及”的领先微卫星公司Axelspace Corporation (“Axelspace”)欣然宣布，已与全球发射整合商及发射任务管理、卫星整合与卫星部署技术领军企业Exolaunch签署多批次发射协议(MLA)。

这份多批次发射协议将加速Axelspace的业务发展。其中，根据该新协议计划发射的一颗卫星将用于AxelLiner业务的在轨演示服务“AxelLiner实验室”(AxelLiner Laboratory)。Exolaunch已为Axelspace的八颗卫星锁定了近期发射任务席位。

Axelspace依托AxelLiner业务推出了名为“AxelLiner实验室”(AL Lab)的全新服务，该服务专为太空组件的在轨演示而设计。

然而，由于在轨演示任务的机会不稳定，且从任务选定到最终发射的流程冗长，往往需要数年时间，因此短期内进行在轨演示被公认为一项重大挑战。

在此背景下，包括太空战略基金(Space Strategic Fund)在内的政府机构所推行的太空政策将建立本土卫星供应链列为核心优先事项。由此，日本本土创新卫星组件的及时在轨演示需求正不断增长。

为攻克在轨演示领域存在的这些挑战，Axelspace充分利用AxelLiner所具备的短周期研发优势和量产能力，量身打造了契合此类特殊需求的服务。

在提供AL Lab服务的过程中，我们意识到，近年来全球卫星发射需求持续增长，能否锁定可灵活适配期望时间表和轨道的发射机会，已成为一项关键风险，极有可能影响服务的顺利开展。

Exolaunch全球业务发展副总裁Kier Fortier表示：“Axelspace是日本太空行业的开拓者，我们很荣幸能通过这份新的多批次发射协议，支持其持续推进卫星发射计划。凭借我们包括Exolaunch Japan在内的全球布局，以及在将小型卫星安全送入轨道方面的丰富飞行经验，我们期待为Axelspace提供可靠的全球发射渠道和深厚的发射任务管理专业知识，助力其高效、快速地部署Axelspace的卫星星座。”

完整新闻稿可在此查看：https://www.axelspace.com/news/multi_launch_agreement_with_exolaunch/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。