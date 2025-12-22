Axelspace: kennisgeving van het ondertekenen van een servicecontract voor in-orbit demonstratie met Pale Blue, Inc.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in microsatellieten dat zich inzet om “Space within Your Reach” te maken, is een serviceovereenkomst aangegaan met Pale Blue Inc. (“Pale Blue”), een bedrijf dat thrusters (stuwmotoren) voor kleine satellieten ontwikkelt, produceert en verkoopt, voor een in-orbit demonstratie, zoals hierna in detail toegelicht.

Axelspace biedt AxelLiner Laboratory (AL Lab) aan, een nieuwe service voortgesproten uit de AxelLiner-activiteiten, gespecialiseerd in in-orbit demonstratie van ruimtevaartonderdelen.

In het kader van dit contract is een in-orbit demonstratie van een snelstart Hall-thruster ontwikkeld door Pale Blue gepland voor uitvoering in 2027.

