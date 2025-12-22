-

Axelspace與Exolaunch簽署多批次發射安排協議並計畫發射新衛星

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於「讓太空變得觸手可及」的領先微衛星公司Axelspace Corporation (“Axelspace”)欣然宣布，已與全球發射整合商及發射任務管理、衛星整合與衛星部署技術領域的領導者Exolaunch簽署多批次發射協議(MLA)。

這份多批次發射協議將加快Axelspace的業務發展。其中，根據該新協議計畫發射的一顆衛星將用於AxelLiner業務的在軌示範服務「AxelLiner實驗室」(AxelLiner Laboratory)。Exolaunch已為Axelspace的八顆衛星鎖定了近期發射任務席位。

Axelspace憑藉AxelLiner業務推出了名為「AxelLiner實驗室」(AL Lab)的全新服務，該服務專為太空元件的在軌示範而設計。

然而，由於在軌示範任務的機會不穩定，且從任務選定到最終發射的流程冗長，往往需要數年時間，因此短期內進行在軌示範被公認為一項重大挑戰。
在此背景下，包括太空策略基金(Space Strategic Fund)在內的政府機構所推行的太空政策將建立本土衛星供應鏈列為核心優先事項。由此，日本本土創新衛星元件的及時在軌示範需求正不斷成長。

為攻克在軌示範領域存在的這些挑戰，Axelspace充分利用AxelLiner所具備的短週期研發優勢和量產能力，量身打造了契合此類特殊需求的服務。
在提供AL Lab服務的過程中，我們意識到，近年來全球衛星發射需求持續成長，能否鎖定可靈活適配期望時間表和軌道的發射機會，已成為一項關鍵風險，對服務執行具有很高的潛在影響。

Exolaunch全球業務發展副總裁Kier Fortier表示：「Axelspace是日本太空產業的開拓者，我們很榮幸能透過這份新的多批次發射協議，支援其持續推進衛星發射計畫。憑藉我們包括Exolaunch Japan在內的全球布局，以及在將小型衛星安全送入軌道方面的豐富飛行經驗，我們期待為Axelspace提供可靠的全球發射通路和深厚的發射任務管理專業知識，協助其高效、快速地部署Axelspace的衛星群組。」

完整新聞稿可在此查看：https://www.axelspace.com/news/multi_launch_agreement_with_exolaunch/

媒體連絡人
Axelspace Holdings Corporation
電子郵件：pr@axelspace.com

