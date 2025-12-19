-

Parse Biosciences en Codebreaker Labs werken samen om Whole Transcriptome Single Cell Profiling en Causal Genomics op schaal toe te passen

Deze samenwerking koppelt een robuust platform voor synthetische biologie met single-cell sequencing op massieve schaal om hardnekkige uitdagingen bij het in kaart brengen van varianten te overwinnen

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, de toonaangevende aanbieder van schaalbare, toegankelijke oplossingen voor single-cell sequencing, maakte vandaag een samenwerking met Codebreaker Labs bekend om een baanbrekend platform te ontwikkelen en te valideren dat in staat is om duizenden genetische varianten parallel met elkaar te testen en de effecten ervan op single-cell resolutie te meten. Door het platform voor synthetische biologie en de capaciteiten op gebied van variantengineering van Codebreaker te combineren met de schaal en toegankelijkheid van de Evercode™-technologie van Parse, beoogt de samenwerking om de oorzakelijke gegevens te genereren waarnaar AI-ontwikkelaars, teams die geneesmiddelen ontdekken en klinische onderzoekers op zoek zijn.

