Axelspace ondertekent een akkoord voor een arrangement met verschillende lanceringen en de lancering van nieuwe satellieten met Exolaunch

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in microsatellieten dat zich inzet om “Space within Your Reach” te maken, kondigt met genoegen een MLA (Multi-Launch Agreement) met Exolaunch aan, een wereldwijde lanceerintegrator en leider in het beheer van lanceermissies, satellietintegratie en satellietontplooiingstechnologieën.

Deze Multi-Launch Agreement zal de groei van Axelspace in een stroomversnelling brengen. Meer bepaald zal één satelliet, gepland voor lancering in het kader van het nieuwe akkoord, worden ingezet in de “AxelLiner Laboratory”, de in-orbit demonstratieservice van de AxelLiner-activiteiten. Exolaunch heeft al lanceringen verzekerd voor acht (8) satellieten van Axelspace op de komende missies.

