Axelspace: notificação de assinatura de contrato de serviço para demonstração em órbita com a Pale Blue, Inc.

A Axelspace Corporation ("Axelspace"), empresa líder no setor de microssatélites comprometida em tornar o "espaço ao seu alcance", celebrou um contrato de serviço com a Pale Blue Inc. ("Pale Blue"), empresa que desenvolve, fabrica e comercializa propulsores (motores) para pequenos satélites, para uma demonstração em órbita, conforme detalhado abaixo.

A Axelspace fornece o AxelLiner Laboratory (AL Lab), um novo serviço originário do negócio AxelLiner, especializado em demonstração em órbita de componentes espaciais.

Nos termos deste contrato, está prevista para 2027 a realização de uma demonstração em órbita de um propulsor Hall de partida rápida desenvolvido pela Pale Blue.

Entretanto, a realização de demonstrações em órbita em curto espaço de tempo é conhecida por ser um desafio significativo, devido às oportunidades inconsistentes proporcionadas pelas missões de demonstração em órbita e ao seu longo processo, desde a seleção até ao lançamento, que muitas vezes demora vários anos.

Nesse contexto, as políticas espaciais promovidas por órgãos governamentais — incluindo o Fundo Estratégico Espacial — posicionam o estabelecimento de uma cadeia de suprimentos doméstica de satélites como prioridade fundamental. Como resultado, está crescendo a demanda por demonstrações em órbita oportunas de componentes inovadores de satélites originários do Japão.

Para superar esses desafios existentes envolvidos nas demonstrações em órbita, a Axelspace desenvolveu um serviço adaptado a essas necessidades especiais, aproveitando o curto tempo de desenvolvimento e as capacidades de produção em massa realizadas pela AxelLiner.

Jun Asakawa, cofundador e CEO da Pale Blue, comentou:

“Estamos profundamente honrados por termos assinado um contrato de demonstração com a Axelspace para a demonstração em órbita, em 2027, do nosso propulsor Hall compacto, o ‘PBH-100’. Validaremos no espaço as principais características do produto — alto empuxo, alto impulso específico e desempenho de partida rápida. Por meio dessa demonstração, pretendemos aprofundar ainda mais a sólida parceria que construímos com a Axelspace ao longo do desenvolvimento e da fabricação de sistemas de propulsão e contribuir para a expansão do mercado de pequenos satélites.”

Yuya Nakamura, presidente e CEO da Axelspace Corporation, comentou:

“Estamos muito satisfeitos em anunciar nosso acordo com a Pale Blue para realizar a demonstração crítica em órbita de seu propulsor Hall compacto, executando essa validação tecnológica utilizando nossa plataforma proprietária AxelLiner Laboratory. Ao viabilizar um caminho rápido para a órbita e oferecer nossa ampla expertise — derivada de nossa própria experiência como usuários de componentes de satélites — estamos apoiando ativamente os esforços da Pale Blue para acelerar sua expansão global.”

