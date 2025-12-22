Axelspace signe un accord de lancement multiple et le lancement de nouveaux satellites avec Exolaunch

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (« Axelspace »), une société leader dans le domaine des microsatellites dont l’engagement est « Space within Your Reach », est heureuse d’annoncer la signature d’un accord de lancement multiple (MLA) avec Exolaunch, un intégrateur de lancement mondial et leader dans la gestion des missions de lancement, l’intégration de satellites et les technologies de déploiement de satellites.

Cet accord de lancement multiple permettra d’accélérer la croissance d’Axelspace. En particulier, l’un des satellites dont le lancement est prévu dans le cadre du nouvel accord sera utilisé dans le cadre du service de démonstration en orbite « AxelLiner Laboratory » de la division AxelLiner. Exolaunch a déjà obtenu le lancement de huit (8) satellites d’Axelspace lors de ses prochaines missions.

Axelspace fournit AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nouveau service issu de l’activité AxelLiner, spécialisé dans la démonstration en orbite de composants spatiaux.

Néanmoins, la réalisation de démonstrations en orbite dans un délai court est généralement un défi de taille en raison du caractère irrégulier des opportunités offertes pour les missions de démonstration en orbite et de la longueur du processus, de la sélection au lancement, qui peut souvent prendre plusieurs années.

Dans ce contexte, les politiques spatiales promues par les organismes gouvernementaux, notamment le Space Strategic Fund, placent la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement nationale en satellites au rang des priorités. En conséquence, la demande de démonstrations en orbite rapides de composants de satellites innovants provenant du Japon est en augmentation.

Pour surmonter les défis actuels liés aux démonstrations en orbite, Axelspace a développé un service adapté à ces besoins particuliers en tirant parti des délais de développement courts et des capacités de production de masse rendus possibles par AxelLiner.

En fournissant les services AL Lab, nous reconnaissons que, dans le contexte de l’augmentation récente de la demande mondiale de lancements de satellites, la garantie d’opportunités de lancement pouvant s’adapter de manière flexible aux calendriers et aux orbites souhaités constitue un risque critique susceptible d’avoir un impact important sur l’exécution du service.

« Axelspace est un pionnier de l’industrie spatiale japonaise, et nous sommes fiers de soutenir son programme de lancement de satellites grâce à ce nouvel accord de lancements multiples », déclare Kier Fortier, vice-président du développement commercial mondial chez Exolaunch. « Grâce à notre présence mondiale, notamment avec Exolaunch Japan, et à notre vaste expérience en matière de mise en orbite de petits satellites en toute sécurité, nous sommes impatients de fournir à Axelspace un accès fiable aux lancements mondiaux et une expertise approfondie en matière de gestion des missions de lancement afin de soutenir le déploiement efficace et rapide de la constellation de satellites d’Axelspace. »

Le communiqué de presse complet est disponible ici : https://www.axelspace.com/news/multi_launch_agreement_with_exolaunch/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.