Parse Biosciences et Codebreaker Labs s'associent pour appliquer le profilage unicellulaire du transcriptome complet et la génomique causale évolutive

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, principal fournisseur de solutions de séquençage unicellulaire évolutives et accessibles, annonce aujourd'hui une collaboration avec Codebreaker Labs afin de développer et valider une plateforme innovante, capable de tester des milliers de variantes génétiques en parallèle et de mesurer leurs effets à l'échelle de la cellule unique. En associant la plateforme de biologie synthétique et les capacités d'ingénierie des variantes de Codebreaker à l'évolutivité et l'accessibilité de la technologie Evercode™ de Parse, cette collaboration vise à générer les données causales de plus en plus recherchées par les développeurs d'IA, les équipes de recherche pharmaceutique et les chercheurs cliniques.

Les études génomiques actuelles reposent largement sur des données observationnelles, c'est-à-dire des variantes présentes dans de vastes populations. Or, les variantes rares et privées, souvent observées chez un seul individu ou une seule famille, sont quasiment impossibles à étudier de cette manière, car le nombre de porteurs est insuffisant pour parvenir à des conclusions statistiquement significatives. De ce fait, même les modèles les plus performants, entraînés sur des ensembles de données observationnelles, présentent des angles morts concernant ces variantes rares.

La nouvelle plateforme pallie cette restriction en créant des variantes évolutives et en mesurant leur impact sur les cellules humaines, générant ainsi des liens de causalité que les données observationnelles ne peuvent établir. L'association de cette approche à un test unicellulaire à haut débit garantit que la création de variantes et l'analyse phénotypique fonctionnent avec le même niveau d'évolutivité, permettant ainsi à ces technologies de mieux explorer l'espace des variantes rares.

Cette collaboration a de grosses répercussions dans le secteur de la biopharmacie et de la médecine de précision. Les chercheurs pourront générer des données causales, les cliniciens accéderont à de nouvelles cartes fonctionnelles pour interpréter les génomes et les équipes d'IA pourront utiliser des ensembles de données multidimensionnels pour élaborer des modèles plus précis.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Parse sur cette plateforme innovante », déclare Ryan Gill, PhD, CEO et cofondateur de Codebreaker Labs. « Ensemble, nous créons une nouvelle catégorie de données génomiques susceptibles d'influencer l'interprétation du génome entier, la découverte et la validation de cibles thérapeutiques, voire même la conception d'essais cliniques de précision. »

« Nous nous félicitons de pouvoir mettre notre technologie au service d'un projet aussi important », a déclaré Charlie Roco, PhD, CTO et cofondateur de Parse Biosciences. « En associant notre plateforme évolutive d'analyse unicellulaire aux bibliothèques de variantes génétiques de Codebreaker, nous pouvons créer une plateforme unifiée qui déterminera, à titre expérimental, comment des milliers de variantes influencent le stade et la progression de la maladie, et comment ces variantes rares pourraient être traitées plus efficacement en milieu clinique. »

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale spécialisée dans les sciences de la vie, dont la mission est d'accélérer les progrès en matière de santé humaine et de recherche scientifique. En donnant les moyens aux chercheurs les moyens de réaliser le séquençage de cellules uniques à une échelle et avec une facilité sans précédent, son approche innovante a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, la traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur parsebiosciences.com.

À propos de Codebreaker Labs

Codebreaker Labs ouvre la voie à une nouvelle génération de données génomiques en cartographiant de manière empirique les effets fonctionnels de variantes évolutives, passant ainsi de la simple association à la causalité en biologie humaine. La plateforme de Codebreaker, qui permet de programmer la biologie évolutive grâce au phénotypage unicellulaire, génère des données expérimentales de référence sur les effets des variantes afin d'accélérer la compréhension biologique et le développement d'une IA génomique centrée sur les données. Pour en savoir plus et vous informer sur une possibilité de collaboration, veuillez consulter notre site internet codebreakerlabs.io ou envoyez un e-mail à partners@codebreakerlab.io.

