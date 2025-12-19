Enry’s Island SpA renforce son leadership dans le domaine du capital-risque grâce à une croissance explosive et redessine l’avenir du capital-risque à travers le gaming

ÎLES TREMITI, Italie & VIENNE & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Enry’s Island SpA (WBAG : EIOS), le premier venture builder coté en bourse au monde, annonce une nouvelle ère de croissance, d’innovation et de démocratisation du capital-risque (VC). La société a obtenu des résultats exceptionnels, consolidant sa position de leader du secteur grâce à un positionnement stratégique sur le marché en pleine expansion du gaming.

Croissance et performances record

Enry’s Island SpA a affiché une trajectoire de croissance extraordinaire et de solides résultats financiers et opérationnels :

Chiffre d’affaires : +250 % en glissement annuel (GA).

+250 % en glissement annuel (GA). Cessions : 3,6 millions de dollars de cessions réalisées via une introduction en bourse.

3,6 millions de dollars de cessions réalisées via une introduction en bourse. Portefeuille : 1 introduction en bourse d’une société du portefeuille réalisée en décembre 2024, avec 2 introductions en bourse supplémentaires prévues en 2026.

La performance de l’action EIOS:VSE reflète cette force :

Cours par action (PPS) : +132 % au premier semestre (S1) 2025, se stabilisant à une hausse de +116 % en cumul annuel .

+132 % au premier semestre (S1) 2025, se stabilisant à une hausse de . Volume quotidien des transactions : pics de +1000 % au S1 2025.

pics de au S1 2025. Capitalisation boursière : +220 % au cours des 18 derniers mois.

Ces résultats s’appuient sur le cadre propriétaire d’Enry’s Island, le « modèle Enry », structuré en trois niveaux d’activité :

Niveau d’activité : Enry’s Island SpA (VC/Venture Builder) – 20 millions de dollars de fonds propres de série A avec LDA Capital, Los Angeles.

Enry’s Island SpA (VC/Venture Builder) – 20 millions de dollars de fonds propres de série A avec LDA Capital, Los Angeles. Niveau logiciel : HUI SpA, une SaaS/SuperApp pour les sociétés de capital-risque et les startups, conçue pour devenir pour le capital-risque ce que des plateformes comme Aladdin de BlackRock représentent pour la gestion d’actifs institutionnels, avec une vision ouverte et ludique orientée vers les utilisateurs à longue traîne : 25 millions de dollars de fonds propres de série A avec Nimbus Capital, Miami, et une croissance de +250 % du chiffre d’affaires et de +350 % de la base d’utilisateurs.

HUI SpA, une SaaS/SuperApp pour les sociétés de capital-risque et les startups, conçue pour devenir pour le capital-risque ce que des plateformes comme Aladdin de BlackRock représentent pour la gestion d’actifs institutionnels, avec une vision ouverte et ludique orientée vers les utilisateurs à longue traîne : 25 millions de dollars de fonds propres de série A avec Nimbus Capital, Miami, et une croissance de +250 % du chiffre d’affaires et de +350 % de la base d’utilisateurs. Couche spatiale : R5 Holding (services de coworking distribué phygital et services de luxe pour les investisseurs) : contrat de 1 milliard de dollars d’un fonds américain et introduction en bourse prévue au S2 2026.

Outre EI, les couches logicielle et spatiale ont toutes deux obtenu de solides résultats et franchi des étapes clés :

HUI

Cours par action (PPS) : +15 % (HUI:VSE)

+15 % (HUI:VSE) Chiffre d’affaires : +350 % en GA

+350 % en GA Base d’utilisateurs : +350 %

+350 % Nouvelle version : V3 prévue pour le S1 2026

R5 Holding

Introduction en bourse : prévue au S2 2026

prévue au Tour A : 1 milliard de dollars de capitaux propres

La « révolution VC » : enseigner et démocratiser grâce au gaming

Le président d’Enry’s Island SpA, Luigi Valerio Rinaldi, déclare : « Je suis d’accord avec Elon Musk pour dire que le meilleur moyen d’enseigner est le jeu vidéo, et cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’apprendre aux startups à bien fonctionner et à éviter les erreurs les plus courantes. »

Forts de 20 ans d’expérience dans le capital-risque et de 40 ans de passion pour le gaming, M. Rinaldi et Enry’s Island lancent leur « révolution du capital-risque » avec Enry’s Island AdVentures (EIA Holding LLC, basée à New York). Il s’agit du premier jeu vidéo conçu pour enseigner comment lancer et développer des startups, une initiative qui vise à :

Démocratiser le capital-risque : apporter l’expérience et les meilleures pratiques du capital-risque aux « utilisateurs à longue traîne » , c’est-à-dire à tous ceux qui ont été exclus jusqu’à présent pour des raisons géographiques, économiques ou techniques.

apporter l’expérience et les meilleures pratiques du capital-risque aux , c’est-à-dire à tous ceux qui ont été exclus jusqu’à présent pour des raisons géographiques, économiques ou techniques. Innovation accessible : amener l’innovation « dans la rue (grâce aux magasins Enry’s Stores) et dans les téléphones (grâce à notre jeu vidéo) », brisant ainsi le monopole des « cathédrales du capital-risque de la Silicon Valley ».

amener l’innovation « dans la rue (grâce aux magasins Enry’s Stores) et dans les téléphones (grâce à notre jeu vidéo) », brisant ainsi le monopole des « cathédrales du capital-risque de la Silicon Valley ». Vision ascendante : Enry’s Island reconnaît que « la créativité et l’innovation proviennent toujours de la périphérie des systèmes sociaux » et vise à évangéliser et à diffuser ses meilleures pratiques là où les opportunités sont moins souvent saisies par les acteurs traditionnels.

Orientation stratégique : un océan bleu dans le secteur du gaming

Enry’s Island a validé son modèle en surfant sur la vague du Web 2.0 et de l’économie collaborative, et oriente désormais entièrement sa stratégie de Deal Flow vers le secteur des jeux vidéo, créant ainsi un nouveau marché « Blue Ocean » :

Prospection et investissements : la société finalise actuellement des coentreprises avec de grands studios de jeux vidéo internationaux et prévoit d’investir plus de 5 millions de dollars dans 10 studios de jeux vidéo en 2026.

la société finalise actuellement des coentreprises avec de grands studios de jeux vidéo internationaux et prévoit d’investir plus de dans en 2026. Position de précurseur : Enry’s Island se positionne comme le premier acteur à ouvrir et à dominer un marché où aucun concurrent de capital-risque ne s’est encore implanté de manière structurée, conformément à son approche d’« acteurs audacieux du capital-risque avec un état d’esprit à la fois industriel et financier ».

Prochaines étapes : lancement sur Kickstarter

La prochaine phase de cette transition vers le B2C verra le lancement d’une grande campagne Kickstarter aux États-Unis pour la société de portefeuille Enry’s Island AdVentures (EIA Holding LLC), prévue pour le T1 2026.

Dirigée depuis New York, la campagne aura une portée internationale et impliquera des développeurs et des influenceurs gourous des jeux rétro des années 1980, suivis par des millions de fans.

La stratégie Kickstarter représente la fusion parfaite entre la finance et le gaming : « les joueurs deviendront des actionnaires et les actionnaires deviendront des joueurs. » Le capital-risque franchit ainsi une nouvelle étape dans son évolution.

Renforcement du conseil d’administration et vision holistique

Pour soutenir cette croissance, Enry’s Island a élargi son conseil d’administration avec de nouvelles personnalités clés ayant une solide expérience internationale, telles qu’Alessandro Pacciana (directeur des ventes dans des banques privées internationales) et Victor Pizzoni (expert en finance d’entreprise et marchés de capitaux).

La combinaison de capacités descendantes (avec des partenaires tels que PwC, Accenture, EY, CMS Global) et d’une sensibilité ascendante envers l’utilisateur final crée un nouvel écosystème holistique, où le « concept » (idées disruptives) et le « capital » (des institutions aux investisseurs à longue traîne) fusionnent pour créer les entreprises les plus révolutionnaires dans le domaine du gaming.

Enry’s Island SpA continue de démontrer sa vision pionnière, façonnant l’avenir du capital-risque.

