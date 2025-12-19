Enry's Island SpA versterkt zijn leiderschap in durfkapitaal met explosieve groei en herdefinieert de toekomst van VC via gaming
Aankondiging van Enry’s Island AdVentures: 's werelds eerste videogame die leert hoe je startups lanceert en opschaalt, gericht op het democratiseren van innovatie voor 'Long Tail Users'
Enry's Island Adventures is the first MMORPG where players learn how to manage startups having fun. Here are key features: THE FIRST BUSINESS MMORPG; Evolving personal island to manage and customize; Decentralized marketplace for NFTs and UGC; Asynchronous AND synchronous multiplayer; social events; REAL BUSINESS KPIS IN GAME; Sustainable token-based economy; Seasonal community-driven missions
TREMITI ISLANDS, Italië & WENEN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Enry’s Island SpA (WBAG: EIOS), 's werelds eerste beursgenoteerde venture builder, kondigt een nieuw tijdperk van groei, innovatie en de democratisering van durfkapitaal (VC) aan. Het bedrijf heeft uitzonderlijke resultaten behaald en zijn positie als marktleider verstevigd door een strategische positionering in de snelgroeiende gamingmarkt.
Recordgroei en -prestaties
Enry’s Island SpA heeft een buitengewoon groeitraject en een sterke financiële en operationele staat van dienst laten zien:
- Omzet: meer dan 250% op jaarbasis.
