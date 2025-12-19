Cyviz gewinnt zwei klassifizierte NATO-Verteidigungskontrakte

OSLO, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--Das norwegische Unternehmen Cyviz AS, spezialisiert auf Technologie und Plattformen, hat zwei klassifizierte Verteidigungsverträge von für die NATO zentralen europäischen Partnerstaaten erhalten. Gegenstand ist eine komplett mobile, containerisierte Command & Control (C2)-Einheit, die Europa's Bereitschaft in sehr bedrohlichen und unübersichtlichen Umgebungen stärkt.

Die Kontrakte decken das Design, die Integration und die Bereitstellung von sicheren, betriebsbereiten Operationszentren ab, die den Sicherheitsstandards der NATO entsprechen. Damit können Streitkräfte und Sicherheitsteams wo immer erforderlich eine komplette Kommandobereitschaft herstellen. Aufgrund der Sensibilität der Mission werden der Wert der Verträge und die Identität der Kunden nicht bekannt gegeben.

Von der Bereitschaft zur operativen Bereitstellung

Die Vergabe der Verträge ist auf das wachsende Interesse von europäischen Verteidigungskräften an mobiler, vorkonfigurierter Kommandoinfrastruktur zurückzuführen, bedingt durch die derzeitige Sicherheitslage und den Bedarf an schneller, dezentraler Entscheidungsfindung.

Anfang des Jahres hat Cyviz seine Fähigkeiten im Rahmen einer von der NATO koordinierten Militärübung in den Niederlanden unter Beweis gestellt: Innerhalb von 24 Stunden gelang es, ein komplett betriebsbereites mobiles Kommandozentrum zu entwickeln und bereitzustellen. Diese Demonstration, die unter realen operativen Bedingungen abgehalten wurde, wurde dann in konkrete Verteidigungsprogramme umgesetzt.

„Diese Verträge zeigen, dass die Erwartungen von europäischen Streitkräften an Kommandoinfrastruktur sich gewandelt haben,” sagte Espen Gylvik, CEO von Cyviz.

„Geschwindigkeit, Mobilität und sichere Zusammenarbeit sind nun unabdingbar. Unsere Kunden benötigen sofort einsatzbereite Infrastruktur, die sich mit der Operation verlagern lässt.”

Mobile C2 für sehr gefährliche Umgebungen

Die Verträge zeigen den allgemeinen Wechsel zu standardisierten, Commercial-Off-The-Shelf (COTS)-Lösungen, die sich je nach Bedarf schnell aufbauen, upgraden und skalieren lassen. Die Plattform-Methode von Cyviz passt zu dieser Entwicklung, denn sie bietet vorkonfigurierte, NATO-kompatible C2-Komponenten, die Risiken verringern, die Zeit für die Bereitstellung verkürzen und den Wert im Einsatz erhöhen, ohne bei Sicherheit oder Leistung Abstriche zu machen.

Gemäß den Verträgen wird Cyviz eine containerisierte C2-Plattform liefern, die für vorwärts gerichtete und dezentrale Operationen konzipiert ist. Sie vereint die im Unternehmen entwickelte Technik in einer kompakten, robusten Einheit. Die Bereitstellung beginnt 2025 und im Q1 2026 soll die Plattform betriebsbereit sein.

Stärkung der europäischen Verteidigungsbereitschaft und Krisenfestigkeit

Cyviz hat weltweit mehr als 1.500 hochgradig integrierte Kontrollzentren und Visualisierungssysteme bereitgestellt. So unterstützt das Unternehmen global Streitkräfte, Regierungen sowie Energie- und Sicherheitsdienste. Der Übergang zu skalierbarer Technologie und zum Plattformmodell hat Cyviz zu einem strategischen Partner bei der Modernisierung der Verteidigung und Krisenbereitschaft gemacht.

„Wir sind stolz darauf, dass norwegische Technik direkt zur operativen Bereitschaft von NATO-Partnern in komplexen Umgebungen beiträgt,” fügte Gylvik hinzu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.