-

Meiji Seika Pharma se asocia con MBC BioLabs para consolidar la innovación global en el descubrimiento de fármacos

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio; presidente y gerente general: Toshiaki Nagasato) ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo de colaboración con MBC BioLabs, una organización privada que sustenta el desarrollo de las empresas emergentes de biotecnología en el área de la bahía de San Francisco, en California.

MBC BioLabs ofrece instalaciones de investigación totalmente equipadas y una comunidad de apoyo que asiste a los emprendedores biotecnológicos para que puedan acelerar el proceso desde la concepción hasta la creación de la empresa. Al eliminar la carga que implica construir y mantener la infraestructura de los laboratorios, las empresas residentes pueden concentrarse desde el principio en la investigación y el desarrollo, sin dejar de avanzar de manera eficiente hacia la comercialización.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para más información, dirigirse a:
Tomoaki Yoshikawa, PhD
R&D Strategy, Meiji Seika Pharma Co. Ltd.
Correo electrónico: meiji_partnering@meiji.com

Industry:

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para más información, dirigirse a:
Tomoaki Yoshikawa, PhD
R&D Strategy, Meiji Seika Pharma Co. Ltd.
Correo electrónico: meiji_partnering@meiji.com

More News From Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Resumen: Meiji Seika Pharma invierte en Lyric Bio para impulsar la fabricación de inmunoglobulina intravenosa de última generación

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio; presidente: Toshiaki Nagasato) anunció hoy que realizará una inversión estratégica de capital en Lyric Bio, Inc. (sede central: San Carlos, EE. UU.; fundada por su directora ejecutiva, Kayj Shannon, y su directora científica, Melanie Matheu). Con esta inversión, Meiji Seika Pharma busca impulsar el desarrollo de la etapa inicial de la innovadora plataforma de Lyric Bio que se destinará a la producción de inmunog...

Resumen: Meiji Seika Pharma invierte en la estrategia de nuevas tecnologías y virología de MPM BioImpact

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Sede central: Tokio; presidente y director representante: Daikichiro Kobayashi, en lo sucesivo "Meiji") ha anunciado que la empresa ha firmado un acuerdo de inversión con MPM BioImpact LLC, una empresa de inversión en biotecnología con sede en Boston (en adelante "MPM BioImpact"). Meiji se ha comprometido a invertir 20 millones de dólares en las nuevas tecnologías y la estrategia virológica de MPM BioImpact, en calidad de socio estratégico y...

Resumen: Meiji Seika Pharma abre una nueva oficina en Boston para buscar oportunidades de inversión en fármacos y tecnologías innovadoras

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Ltd. (Sede central: Tokio, presidente y director representante: Daikichiro Kobayashi), empresa farmacéutica japonesa líder especializada en enfermedades infecciosas, vacunas y hematología, ha anunciado hoy que ha establecido una nueva oficina en el área de Boston, EE.UU., y que está iniciando inversiones de riesgo en los campos de las ciencias de la vida y la atención sanitaria. A través de sus actividades de inversión, Meiji Seika Pharma pre...
Back to Newsroom