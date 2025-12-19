Meiji Seika Pharma se asocia con MBC BioLabs para consolidar la innovación global en el descubrimiento de fármacos

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio; presidente y gerente general: Toshiaki Nagasato) ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo de colaboración con MBC BioLabs, una organización privada que sustenta el desarrollo de las empresas emergentes de biotecnología en el área de la bahía de San Francisco, en California.

MBC BioLabs ofrece instalaciones de investigación totalmente equipadas y una comunidad de apoyo que asiste a los emprendedores biotecnológicos para que puedan acelerar el proceso desde la concepción hasta la creación de la empresa. Al eliminar la carga que implica construir y mantener la infraestructura de los laboratorios, las empresas residentes pueden concentrarse desde el principio en la investigación y el desarrollo, sin dejar de avanzar de manera eficiente hacia la comercialización.

