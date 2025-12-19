Cyviz remporte deux contrats de défense classifiés de l’OTAN

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--La société norvégienne Cyviz AS, spécialisée dans les technologies et les plateformes, s’est vu attribuer deux contrats de défense classifiés de la part de grands pays européens partenaires de l’OTAN. Elle fournira une capacité de commandement et de contrôle (C2) entièrement mobile et conteneurisée, ce qui renforcera la capacité opérationnelle de l’Europe dans les environnements à haut risque et expéditionnaires.

Les contrats portent sur la conception, l’intégration et la livraison de centres d’opérations sécurisés et déployables, conçus selon les normes de sécurité de l’OTAN, permettant aux forces militaires et de sécurité d’établir une capacité de commandement complète sur le théâtre des opérations, partout où les opérations l’exigent. En raison de la nature sensible des missions, la valeur des contrats et l’identité des clients n’ont pas été divulguées.

De l’état de préparation démontré au déploiement opérationnel

Ces attributions font suite à l’intérêt croissant que les organisations européennes de défense portent aux infrastructures de commandement mobiles et préconfigurées, intérêt motivé par l’évolution des conditions de sécurité et la nécessité de prendre des décisions rapides et décentralisées.

Au début de cette année, Cyviz a démontré ses capacités en concevant et déployant en moins de 24 heures un centre de commandement mobile entièrement opérationnel pouvant résister aux projectiles balistiques, lors d’un exercice militaire organisé par l’OTAN aux Pays-Bas. Cette démonstration, validée comme ayant été réalisée dans des conditions opérationnelles réalistes, a depuis donné lieu à des programmes de défense concrets.

« Ces contrats confirment un changement radical dans la manière dont les organisations européennes de défense considèrent les infrastructures de commandement », a déclaré Espen Gylvik, PDG de Cyviz.

« La rapidité, la mobilité et la collaboration sécurisée ne sont plus des options. Nos clients ont besoin de capacités opérationnelles prêtes à l’emploi capables d’évoluer avec les opérations. »

Des capacités C2 mobiles conçues pour les environnements à haut risque

Ces contrats reflètent une tendance générale à l’adoption de solutions standardisées et disponibles à l’achat (standardized, commercial-off-the-shelf, ou COTS), qui peuvent être déployées, mises à niveau et adaptées rapidement à l’échelle de l’ensemble des opérations. L’approche de Cyviz, basée sur une plateforme, s’inscrit dans le cadre de cette évolution, en fournissant des capacités C2 préconfigurées et répondant aux exigences de l’OTAN, qui permettent de réduire les risques liés aux programmes, de raccourcir les délais de déploiement et d’accélérer la valeur opérationnelle, sans compromettre la sécurité ou les performances.

Dans le cadre de ces accords, Cyviz fournira une plateforme C2 conteneurisée optimisée pour les environnements opérationnels avancés et distribués, intégrant la technologie développée en interne par l’entreprise, le tout dans un format compact et robuste. Les premiers déploiements sont prévus pour 2025, avec une mise en service complète au cours du premier trimestre 2026.

Renforcer la défense et la préparation aux crises de l’Europe

Avec plus de 1 500 salles de contrôle et systèmes de visualisation hautement sécurisés livrés dans le monde entier, Cyviz soutient les organisations de défense, gouvernementales, énergétiques et de sécurité à l’échelle mondiale. Sa transition vers une technologie évolutive et un modèle de type plateforme fait de l’entreprise un partenaire stratégique de choix pour la modernisation des forces de défense et la préparation aux crises.

« Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que la technologie norvégienne contribue directement à la préparation opérationnelle des partenaires de l’OTAN dans des environnements complexes », a ajouté M. Gylvik.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.