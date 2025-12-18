AM Best Sube las Calificaciones Crediticias de Seguros e Inversiones, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a A- (Excelente) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “a-” (Excelente) de “bbb+” (Buena) de Seguros e Inversiones S.A. (SISA) (El Salvador). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) ha sido revisada a estable de positiva.

Las calificaciones de SISA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La mejora de las calificaciones refleja una mejorada fortaleza de balance de SISA, respaldada por una reforzada capitalización ajustada por riesgos junto con mejoras consistentes en el entorno macroeconómico de El Salvador, lo cual mejora la opinión de AM Best respecto a la estrategia de inversión de SISA con exposición a valores de renta fija grado no inversión.

Las calificaciones también reflejan la capitalización ajustada por riesgos de SISA en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), el cual se encuentra respaldada por una rentabilidad constante, su perfil de negocio diversificado y posición líder en el mercado, así como su apropiado programa de reaseguro. Su afiliación a Inversiones Financieras Grupo Cuscatlan S.A. (IFGC) proporciona a la compañía sinergias y eficiencias operativas.

SISA inició operaciones en 1962. Al cierre de 2024, la compañía fue líder de mercado de El Salvador con 23.4% de primas emitidas las cuales cubren principalmente exposiciones domésticas. Desde 2023, la compañía se ha diversificado gradualmente en otras geografías en América Latina a través de negocio de reaseguro asumido. El 43% de su cartera de productos se encuentra compuesta por vida, con el balance en daños (44%) y salud (13%). Históricamente, los canales de distribución de SISA se han posicionado principalmente con corredores, fondos de pensión, bancaseguros y gobierno. En 2020-2021, la adquisición de Seguros SISA SV, S.A. (Seguros SISA SV) fue liderada por IFGC con el fin de respaldar la creciente expansión doméstica y regional de la compañía.

Adicionalmente, la evaluación de fortaleza de balance de SISA se encuentra respaldada por un adecuado programa de reaseguro colocado con reaseguradores con excelente nivel de security. Sin embargo, la evaluación de fortaleza de balance de la compañía en el nivel del más fuerte continúa presionada por los fundamentales macroeconómicos del país dada su exposición a valores de renta fija grado no inversión, la cual se ha atenuado a medida que El Salvador continúa reflejando señales de mejora.

Históricamente SISA ha mostrado una suscripción disciplinada, reportando consistentemente niveles de suficiencia de prima que se comparan positivamente con sus competidores, como lo refleja su índice combinado del 97.2%, a finales de 2024. AM Best espera que SISA mantenga un desempeño operativo estable a futuro, ya que los impactos previos derivados del negocio de fondos de pensiones e impuesto bombero ya no persisten.

Un deterioro significativo en el desempeño operativo o una mayor presión sobre la fortaleza de balance de SISA por salidas de capital o impulsada por las condiciones macroeconómicas de El Salvador podrían llevar a acciones negativas de calificación. Aunque muy poco probable, factores clave que podrían dar lugar a acciones positivas en la calificación de SISA incluyen mejoras en la evaluación actual de la fortaleza de balance derivadode mejoras sostenidas en las condiciones macroeconómicas de El Salvador, manteniendo al mismo tiempo su capitalización ajustada por riesgo en el nivel más fuerte.

