Se adjudican dos contratos de defensa clasificados de la OTAN a Cyviz

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--Importantes países europeos miembros de la OTAN adjudicaron dos contratos de defensa clasificados a Cyviz AS, la empresa de tecnología y plataformas noruega, para ofrecer capacidades de comando y control (C2) completamente contenedorizadas y móviles con el objetivo de fortalecer la preparación operativa de Europa en entornos expedicionarios y de alto nivel de amenazas.

Los contratos cubren el diseño, la integración y el suministro de centros de operaciones desplegables seguros diseñados según los estándares de seguridad de la OTAN, para permitir que fuerzas militares y de seguridad establezcan una capacidad de comando de teatro de operaciones completa cuando la situación lo requiera. Debido a la naturaleza confidencial de las misiones, no se revelaron las identidades de los clientes ni el valor de los contratos.

De la preparación demostrada al despliegue operativo

Las adjudicaciones llegan tras el creciente interés de las organizaciones de defensa europeas por una infraestructura de comando preconfigurada y móvil, impulsada por condiciones de seguridad en permanente evolución y la necesidad de una toma de decisiones rápida y distribuida.

