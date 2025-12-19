Meiji Seika Pharma gaat samenwerking aan met MBC BioLabs om wereldwijde innovatie op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling te versterken

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdkantoor: Chuo-ku, Tokio; president en CEO: Toshiaki Nagasato) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met MBC BioLabs, een particuliere organisatie die de ontwikkeling van biotechnologische start-ups in de San Francisco Bay Area in Californië ondersteunt.

MBC BioLabs biedt volledig uitgeruste onderzoeksfaciliteiten en een ondersteunende gemeenschap die biotechondernemers helpt om sneller van concept naar bedrijf te gaan. Door de last van het bouwen en onderhouden van laboratoriuminfrastructuur weg te nemen, kunnen residentbedrijven zich in een vroeg stadium concentreren op onderzoek en ontwikkeling en tegelijkertijd efficiënt werken aan commercialisering.

