-

Meiji Seika Pharma gaat samenwerking aan met MBC BioLabs om wereldwijde innovatie op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling te versterken

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdkantoor: Chuo-ku, Tokio; president en CEO: Toshiaki Nagasato) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met MBC BioLabs, een particuliere organisatie die de ontwikkeling van biotechnologische start-ups in de San Francisco Bay Area in Californië ondersteunt.

MBC BioLabs biedt volledig uitgeruste onderzoeksfaciliteiten en een ondersteunende gemeenschap die biotechondernemers helpt om sneller van concept naar bedrijf te gaan. Door de last van het bouwen en onderhouden van laboratoriuminfrastructuur weg te nemen, kunnen residentbedrijven zich in een vroeg stadium concentreren op onderzoek en ontwikkeling en tegelijkertijd efficiënt werken aan commercialisering.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Tomoaki Yoshikawa, PhD
R&D Strategy, Meiji Seika Pharma Co. Ltd.
E-mail: meiji_partnering@meiji.com

Industry:

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Tomoaki Yoshikawa, PhD
R&D Strategy, Meiji Seika Pharma Co. Ltd.
E-mail: meiji_partnering@meiji.com

More News From Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

Samenvatting: Meiji Seika Pharma investeert in Lyric Bio voor de productie van de volgende generatie humaan immunoglobuline

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdkantoor: Chuo-ku, Tokio, president: Toshiaki Nagasato) heeft vandaag een strategische aandeleninvestering in Lyric Bio, Inc. (hoofdkantoor: San Carlos, VS, opgericht door Chief Executive Officer: Kayj Shannon en Chief Scientific Officer Melanie Matheu) aangekondigd. Met deze investering wil Meiji Seika Pharma de vroege ontwikkeling van het innovatieve platform van Lyric Bio voor de productie van humaan immunoglobuline (IVIg) versnellen,...

Samenvatting: Meiji Seika Pharma investeert in nieuwe technologieën en virologiestrategie van MPM BioImpact

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdkantoor: Tokio; President en representatief directeur: Daikichiro Kobayashi, hierna “Meiji”) heeft aangekondigd dat het bedrijf een investeringsovereenkomst heeft gesloten met MPM BioImpact LLC, een in Boston gevestigde biotech-investeringsmaatschappij (hierna “MPM BioImpact”). Meiji heeft toegezegd om als strategische partner USD 20 miljoen te investeren in de nieuwe technologieën en virologiestrategie van MPM BioImpact en streeft erna...

Samenvatting: Meiji Seika Pharma opent nieuw kantoor in Boston om investeringsmogelijkheden in innovatieve medicijnen en technologieën na te streven

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdkantoor: Tokyo, president en vertegenwoordigend directeur: Daikichiro Kobayashi), een toonaangevend Japans farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in infectieziekten, vaccins en hematologie, heeft vandaag aangekondigd dat het een nieuw kantoor heeft geopend in de regio Boston, VS, en dat het durfkapitaalinvesteringen initieert in de life science- en gezondheidszorgsector. Door middel van zijn investeringsactiviteiten streeft Meiji...
Back to Newsroom