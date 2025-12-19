-

Cyviz wordt twee geclassificeerde NAVO-defensiecontracten gegund

original Image from a previous military exercise where Cyviz demonstrated a mobile command center solution.

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Het Noorse technologie- en platformbedrijf Cyviz AS werd twee geclassificeerde defensiecontracten gegund door belangrijke Europese NAVO-partnerlanden om een volledig mobiele, gecontaineriseerde C2-capaciteit (Command & Control) te leveren, teneinde Europa’s operationale paraatheid in contexten met grote bedreigingen en expeditionaire omgevingen te versterken.

De contracten dekken het ontwerp, de integratie en de levering van beveiligde, inzetbare operatiecentra ontwikkeld volgens de beveiligingsnormen van de NAVO, zodat militaire strijdkrachten en veiligheidstroepen om het even waar operaties dit vereisen een volledige commandocapaciteit van operatieklasse kunnen ontplooien. Wegens de gevoelige aard van de missies worden geen contractwaarde noch de identiteit van de klanten vrijgegeven.

Van bewezen paraatheid tot operationele ontplooiing

De gunningen volgen op een stijgende interesse onder Europese defensieorganisaties voor mobiele, voorgeconfigureerde commando-infrastructuur, mede door toedoen van veranderende beveiligingscondities en de nood aan snelle, gedistribueerde beslissingname.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Meylin S. Loo, Hoofd communicatie & PR
Tel.: 45865411 / E-mail: meylin.loo@cyviz.com

