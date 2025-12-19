Cyviz si aggiudica due contratti riservati per la difesa NATO

OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--La società norvegese di tecnologia e piattaforme Cyviz AS ha ottenuto due contratti riservati per la difesa NATO da importanti Stati europei partner della NATO per la fornitura di una capacità interamente mobile, containerizzata Command & Control (C2), rafforzando la prontezza operativa europea in ambienti ad alto rischio e che comportano spedizioni.

I contratti comprendono la progettazione, l'integrazione e la consegna di centri operativi sicuri e dispiegabili progettati secondo gli standard di sicurezza NATO, consentendo alle forze militari e di sicurezza di stabilire una totale capacità di comando a livello di teatro ovunque le operazioni lo richiedano. A causa della natura sensibile delle missioni, il valore del contratto e le identità dei clienti rimangono riservati.

Dalla preparazione dimostrata al dispiegamento operativo

I contratti fanno seguito al crescente interesse tra le organizzazioni europee nel settore della difesa per l'infrastruttura del comando mobile e preconfigurata, guidata da condizioni di sicurezza in costante evoluzione e dalla necessità di prendere decisioni in modo rapido e distribuito.

