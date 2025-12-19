S3NS annonce la qualification SecNumCloud de son offre Cloud de Confiance PREMI3NS

PARIS--(BUSINESS WIRE)--L’ANSSI a délivré un Visa de sécurité pour la qualification SecNumCloud version 3.2 de l’ensemble de l’offre PREMI3NS de S3NS, qui a franchi avec succès les quatre jalons du processus de qualification. (J0, J1, J2, J3)

« L’obtention du Visa de sécurité ANSSI pour la qualification SecNumCloud 3.2 marque l'aboutissement d'une collaboration unique entre deux leaders du cloud et de la cyber, et ouvre de nouvelles perspectives pour l’ensemble du marché français et européen. Ce cloud qualifié SecNumCloud 3.2 propose une offre de services équivalente à celle des clouds publics les plus avancés. PREMI3NS permettra ainsi à ses clients d’innover, d’optimiser, de se transformer en toute confiance et sécurité sur leurs périmètres sensibles. Le groupe Thales a d’ailleurs choisi S3NS pour son informatique interne et pour son ingénierie sensible. » déclare Christophe Salomon, Directeur général adjoint, Systèmes d’Information et Communication Sécurisés, Thales.

Dans la continuité de la signature du partenariat stratégique entre Thales et Google Cloud et de la création de S3NS en 2022, cette annonce concrétise l’ambition des deux groupes de proposer une offre inégalée sur le marché, accessible dès aujourd’hui à toutes les organisations publiques et privées. Société de droit français entièrement contrôlée par Thales, S3NS s’était engagé à déployer la solution parmi les plus complètes du marché, qualifiée SecNumCloud, dans les trois ans suivant sa création. Cet engagement a donc été tenu.

Le référentiel SecNumCloud est le standard le plus exigeant en Europe en matière de sécurité du cloud. La France est actuellement le seul pays à en exiger l'application pour les données sensibles du secteur public, ce qui atteste de l’engagement de l’Etat à garantir une protection optimale des données des citoyens français.

PREMI3NS est opéré et administré exclusivement par des collaborateurs de S3NS dans des datacenters localisés en France. L’ensemble des technologies cloud et leurs mises à jour est reçu dans une zone de quarantaine, et analysé puis validé par S3NS avant de passer en production dans une zone elle-aussi administrée exclusivement par S3NS.

Ils ont choisi S3NS

PREMI3NS, qualifiée SecNumCloud, accessible depuis plusieurs mois dans le cadre du programme “early adopters”, est déjà utilisée par une trentaine de clients pionniers. S3NS accompagne actuellement des entreprises du secteur des assurances (MGEN, Matmut, AGPM), de l’industrie (Thales, Birdz, filiale de Veolia), de la finance (Qonto, BConnect) ou encore des services (Club Med) dans leur migration progressive vers le « Cloud de confiance », en tirant parti de l’expertise conjuguée de Thales et de Google Cloud. Par ailleurs, EDF a sélectionné S3NS pour le stockage, le traitement et la valorisation des données stratégiques du Groupe et Thales utilise d’ores et déjà PREMI3NS pour son système d’information interne et ses développements d'ingénierie.

L’offre PREMI3NS, la plus large gamme de services du marché

PREMI3NS propose un large catalogue de services IaaS, PaaS et CaaS, permettant aux organisations d’opérer leurs applications les plus sensibles dans un environnement performant et de confiance. L'offre s'articule autour de briques technologiques fondamentales et éprouvées de Google Cloud, telles que Compute Engine pour la gestion des machines virtuelles, Cloud Storage pour le stockage d’objets et Cloud SQL pour les bases de données relationnelles. Ce socle robuste permet d’accéder à toute la puissance, l’innovation et la robustesse du cloud au travers de services managés avancés, notamment Google Kubernetes Engine pour la conteneurisation, BigQuery pour l'entrepôt de données leader du marché, serverless et hautement évolutif, pour un passage facilité à l’IA, ainsi que des solutions de pointe pour la gestion des réseaux et des interconnexions.

Ce portefeuille complet de services continuera de s’étoffer au cours des prochains mois. S3NS prépare notamment l'intégration de solutions d'intelligence artificielle générative, réaffirmant ainsi son engagement à fournir à ses clients un accès constant aux technologies les plus innovantes, dans un cadre de confiance.

À propos de S3NS

Alliance entre Thales, leader mondial de la protection des données et de la cybersécurité, et Google Cloud, un des leaders mondiaux des technologies cloud, S3NS propose aux institutions publiques et entreprises privées, soucieuses de protéger plus encore leurs données les plus sensibles, des offres de clouds publics hautement sécurisés pour opérer leur transition vers le cloud de confiance, répondant aux critères du référentiel SecNumCloud de l’ANSSI. S3NS est une société de droit français entièrement contrôlée par Thales.

EN SAVOIR PLUS

S3NS | Thales x Google Cloud visant le cloud de confiance