AM Best affirme les notations de crédit de S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière de B++ (bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de l’émetteur de « bbb » (bonne) de S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni (S2C) (Italie). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de S2C, qu’AM Best qualifie d' «adequate», ainsi que la performance opérationnelle de la compagnie qualifiée de «strong», son profil de marché «limited» et sa gestion des risques d’entreprise «appropriate».

La capitalisation ajustée aux risques de S2C, telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR, ou coefficient de suffisance de capital de Best), s’est établie au niveau « Strongest » à la fin de l’année 2024. AM Best s’attend à ce que la capitalisation ajustée aux risques de l’entreprise reste au même niveau. Les facteurs contrebalançant l’évaluation de la solidité du bilan incluent la faible base de capital de l’entreprise, qui accroît la volatilité potentielle en termes de sa capitalisation ajustée aux risques, ainsi qu’une exposition importante aux obligations d’État italiennes et aux actifs immobiliers. La dépendance vis-à-vis à l’égard de la réassurance est élevée bien que les risques associés à cette dépendance soient quelque peu atténués par les relations pérennes qu’entretient la société avec des réassureurs présentant une excellente qualité de crédit.

S2C présente bon historique en termes de résultats techniques, démontrée par un ratio combiné moyen pondéré sur les cinq dernières années de 57,7% (2020-2024), selon les calculs d’AM Best. En 2024, le ratio combiné est resté à un bon niveau, à 69,4% (2023 : 51,5%), selon les calculs d’AM Best, malgré une détérioration de la sinistralité au cours de l’année qui a porté le taux de perte à 31,3% (2023 : 19,8%). AM Best note que les performances prospectives pourraient connaitre une certaine volatilité en raison des variations des réserves additionnelles pour primes non acquises (conformément à la réglementation locale).

S2C est un assureur de niche spécialisé dans le marché hautement concurrentiel du cautionnement en Italie. La compagnie s’appuie sur son expertise sectorielle pour rivaliser face à des acteurs de taille plus importante et maintenir une discipline tarifaire pérenne. S2C a mis en place un cadre de gestion des risques d’entreprise développé, avec une appétence aux risques et de bons niveaux de tolérance.

Le présent communiqué de presse concerne les notations de crédit publiées sur le site web d’AM Best. Pour toutes les informations de notation relatives à la publication et aux informations pertinentes, y compris les coordonnées du bureau chargé d’émettre chacune des notations individuelles mentionnées dans cette publication, veuillez consulter la page web consacrée à la récente activité de notation d'AM Best. Pour plus d’informations sur l’utilisation et les limites des avis de notation de crédit, veuillez consulter le guide des notations de crédit de Best. Pour plus d’informations sur la bonne utilisation des notations de crédit de Best, des évaluations de performance de Best, des évaluations préliminaires de crédit de Best et des communiqués de presse d’AM Best, veuillez consulter le guide d’utilisation appropriée des notations et évaluations de Best.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur d'actualités et un fournisseur d'analyse de données spécialisé dans le secteur de l'assurance. Basée aux États-Unis, la société exerce ses activités dans plus de 100 pays avec des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour plus d'informations, visitez www.ambest.com.

Copyright © 2025 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.