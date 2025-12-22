-

AM Best conferma i rating di merito creditizio di S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha confermato il rating di solidità finanziaria (Financial Strength Rating) B++ (Buono) e il rating di credito dell’emittente a lungo termine (Long-Term Issuer Credit Rating) “bbb” (Buono) di S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni (S2C) (Italia). L’outlook assegnato a questi rating di merito creditizio (rating) rimane “stabile”.

I rating riflettono la solidità patrimoniale di S2C, che AM Best reputa ”adequate”, oltre alla performance operativa “strong”, il profilo di mercato “limited” e la gestione del rischio aziendale (ERM) “Appropriate”.

Alla fine del 2024, la capitalizzazione risk-adjusted di S2C, calcolata tramite il Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), era al livello “Strongest”. AM Best prevede che in futuro la capitalizzazione risk-adjusted rimanga allo stesso livello. I fattori che controbilanciano la solidità patrimoniale comprendono la base patrimoniale limitata della società, che aumenta il potenziale di volatilità nella sua capitalizzazione, oltre alla sua significativa esposizione ai titoli di Stato italiani e agli investimenti immobiliari. La dipendenza di S2C dalla riassicurazione è elevata, sebbene il rischio di credito associato sia in parte mitigato dalle sue relazioni di lunga data con riassicuratori di ottima qualità creditizia.

S2C vanta una robusta sequenza di risultati tecnici positivi, come dimostrato da un combined ratio medio ponderato quinquennale pari a 57,7% (2020-2024), come calcolato da AM Best. Nel 2024, il combined ratio è rimasto a buoni livelli, al 69,4% (2023: 51,5%), come calcolato da AM Best, nonostante un deterioramento dell'andamento dei sinistri durante l'anno, che ha fatto aumentare il loss ratio fino al 31,3% (2023: 19,8%). AM Best osserva che la performance futura della società potrebbe essere parzialmente limitata a causa dei movimenti nella sua riserva integrativa premi (in conformità alle normative locali).

S2C è un assicuratore mono-line specializzato sul mercato delle cauzioni in Italia, caratterizzato da elevata competitività. La società fa leva sulle sue competenze specialistiche per competere con operatori di maggiori dimensioni e mantiene livelli di premio sostenibili.

Il presente comunicato stampa si riferisce ai rating creditizi che sono stati pubblicati sul sito di AM Best. Per tutte le informazioni sui rating pertinenti al comunicato stampa e alle relative divulgazioni, compresi i dettagli dell'ufficio responsabile della pubblicazione dei singoli rating menzionati in questo comunicato stampa, consultare la pagina web Recent Rating Activity di AM Best. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e le limitazioni delle opinioni del rating creditizio, consultare Guide to Best’s Credit Ratings. Per saperne di più sul corretto utilizzo di Best’s Credit Ratings, Best’s Performance Assessments, Best’s Preliminary Credit Assessments e dei comunicati stampa di AM Best, consultare Guide to Proper Use of Best’s Ratings & Assessments.

AM Best è un'agenzia globale di rating del credito, pubblicazione di notizie e analisi dei dati, specializzata nel settore delle assicurazioni. Con sede negli Stati Uniti, l'azienda opera in oltre 100 Paesi, con uffici regionali a Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per ulteriori informazioni visitare www.ambest.com.

Copyright © 2025 by A.M. Best Rating Services, Inc. e/o le sue affiliate. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Andrea Porta
Analista finanziario senior
+31 20 808 1700
andrea.porta@ambest.com

Eli Sanchez
Direttore, Analisi
+31 20 808 1712
eli.sanchez@ambest.com

Christopher Sharkey
Direttore associato, Pubbliche relazioni
+1 908 882 2310
christopher.sharkey@ambest.com

Al Slavin
Specialista senior di pubbliche relazioni
+1 908 882 2318
al.slavin@ambest.com

Industry:

AM Best

Release Versions
EnglishFrenchItalian

Contacts

Andrea Porta
Analista finanziario senior
+31 20 808 1700
andrea.porta@ambest.com

Eli Sanchez
Direttore, Analisi
+31 20 808 1712
eli.sanchez@ambest.com

Christopher Sharkey
Direttore associato, Pubbliche relazioni
+1 908 882 2310
christopher.sharkey@ambest.com

Al Slavin
Specialista senior di pubbliche relazioni
+1 908 882 2318
al.slavin@ambest.com

More News From AM Best

Best's Market Segment Report: AM Best mantiene l’outlook negativo sul segmento assicurativo vita in Italia

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best mantiene l’outlook sul segmento assicurativo vita in Italia a ‘negativo’. Nel suo nuovo studio Best’s Market Segment Report , “Outlook sul mercato assicurativo vita in Italia ”, AM Best sottolinea che nonostante si attenda che la crescita dei premi continui nel 2025, gli assicuratori in Italia stanno ancora affrontando alti livelli di riscatti, che non sono diminuiti come auspicato. Questi riscatti continuano a esercitare pressione sui flussi netti, specialme...

Best’s Market Segment Report: AM Best mantiene l’outlook stabile sul segmento assicurativo non vita in Italia

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha mantenuto l’outlook stabile sul segmento assicurativo non vita in Italia. Nel suo nuovo studio Best’s Market Segmemt Report, "Outlook sul mercato assicurativo non vita in Italia", AM Best evidenzia come i rischi da calamità naturali ed eventi catastrofali stiano acquisendo importanza vista l’introduzione dell’obbligo per le imprese di acquistare copertura assicurativa contro terremoti, alluvioni, inondazioni e frane, entrato in vigore per le grandi imprese...

AM Best, in un market briefing a Milano dedicato all'Italia, esaminerà le problematiche legate alle tendenze del mercato assicurativo e riassicurativo

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--AM Best presenterà le sue ultime previsioni e l'esame delle tendenze del settore (ri)assicurativo globale, oltre a una panoramica sulle prospettive del mercato assicurativo italiano, nel corso di un market briefing in programma per il 18 giugno 2025 a Milano. Il briefing e il forum di networking affronteranno anche il tema dei rischi informatici nell'ambito del processo di rating. Il market briefing si svolgerà dalle 10:00 alle 14:00 (CEST) presso il Westin Palace a Mil...
Back to Newsroom