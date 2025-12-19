Enry's Island SpA Consolida su Liderazgo en Venture Capital con un Crecimiento Explosivo y Rediseña el Futuro del VC a través del Gaming

ISLAS TREMITI, Italia & VIENA & NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Enry’s Island SpA (WBAG:EIOS), el primer venture builder cotizado en bolsa a nivel mundial, anuncia una nueva era de crecimiento, innovación y democratización del Venture Capital (VC). La empresa ha registrado resultados excepcionales, consolidando su posición como líder del sector gracias a un posicionamiento estratégico en el floreciente mercado del gaming.

Crecimiento y Rendimiento Récord

Enry’s Island SpA ha demostrado una trayectoria de crecimiento extraordinaria y un sólido historial financiero y operativo:

Ingresos : +250% interanual (YoY).

: +250% interanual (YoY). Exit : $3.6M de exits realizados vía IPO.

: $3.6M de exits realizados vía IPO. Portfolio: 1 IPO de una empresa del portafolio cerrada en diciembre de 2024, con 2 IPO adicionales previstas para 2026.

El desempeño de la acción EIOS:VSE refleja esta solidez:

Precio por Acción (PPS) : +132% en el primer semestre (H1) de 2025, estabilizándose en un incremento de +116% YTD.

: +132% en el primer semestre (H1) de 2025, estabilizándose en un incremento de +116% YTD. Volumen Diario de Trading : picos de +1000% en H1 2025.

: picos de +1000% en H1 2025. Market Cap: +220% en los últimos 18 meses.

Estos resultados están respaldados por el framework propietario de Enry's Island, el “Enry's Model”, que se articula en sus tres capas (layers) de negocio:

Business Layer : Enry’s Island SpA (VC/Venture Builder) – Ronda A de $20M de equity con LDA Capital, Los Ángeles.

: Enry’s Island SpA (VC/Venture Builder) – Ronda A de $20M de equity con LDA Capital, Los Ángeles. Software Layer : HUI SpA, SaaS/SuperApp para VC y startups, concebida para convertirse en el Venture Capital en lo que plataformas como Aladdin de BlackRock representan para la gestión institucional de activos, con una visión abierta, gamificada y orientada a los long-tail users – Ronda A de $25M de equity con Nimbus Capital, Miami, y crecimiento de +250% en ingresos y +350% en base de usuarios.

: HUI SpA, SaaS/SuperApp para VC y startups, concebida para convertirse en el Venture Capital en lo que plataformas como Aladdin de BlackRock representan para la gestión institucional de activos, con una visión abierta, gamificada y orientada a los long-tail users – Ronda A de $25M de equity con Nimbus Capital, Miami, y crecimiento de +250% en ingresos y +350% en base de usuarios. Space Layer: R5 Holding (Phygital Distributed Coworking y servicios de lujo para inversores) – Term sheet de $1B de un fondo estadounidense e IPO prevista para H2 2026.

Además de EI, tanto el Software como el Space Layer han obtenido excelentes resultados y alcanzado hitos relevantes:

HUI

Precio por Acción (PPS) : +15% HUI:VSE

: +15% HUI:VSE Ingresos : +350% YoY

: +350% YoY Base de usuarios : +350%

: +350% Nueva versión: V3 prevista para Q1 2026

R5 Holding

IPO : prevista para H2 2026

: prevista para H2 2026 Ronda A: $1B de equity

La “VC Revolution”: Enseñar y Democratizar a través del Gaming

El Chairman de Enry’s Island SpA, Luigi Valerio Rinaldi, declaró: “Coincido con Elon Musk en que la mejor manera de enseñar es mediante un videojuego, y esto es aún más cierto para enseñar a las startups a hacerlo bien y evitar los errores más comunes.”

Con 20 años de experiencia en VC y 40 años de pasión por el gaming, Rinaldi y Enry’s Island lanzan su “VC Revolution” con Enry’s Island AdVentures (EIA Holding LLC, con sede en Nueva York). Se trata del primer videojuego para aprender a lanzar y escalar startups, una iniciativa que tiene como objetivo:

Democratizar el VC : llevar la experiencia y las mejores prácticas del Venture Capital a los llamados “long tail users”, es decir, a todas las personas que hasta ahora han quedado excluidas por razones geográficas, económicas o técnicas.

: llevar la experiencia y las mejores prácticas del Venture Capital a los llamados “long tail users”, es decir, a todas las personas que hasta ahora han quedado excluidas por razones geográficas, económicas o técnicas. Innovación Accesible : llevar la innovación “a las calles (a través de los Enry’s Store) y a sus teléfonos (a través de nuestro videojuego)”, rompiendo el monopolio de las “catedrales del VC en Silicon Valley”.

: llevar la innovación “a las calles (a través de los Enry’s Store) y a sus teléfonos (a través de nuestro videojuego)”, rompiendo el monopolio de las “catedrales del VC en Silicon Valley”. Visión Bottom-Up: Enry’s Island reconoce que “la creatividad y la innovación siempre nacen en las periferias de los sistemas sociales”, con el objetivo de evangelizar y difundir sus mejores prácticas allí donde los players tradicionales capturan menos oportunidades.

Enfoque Estratégico: Blue Ocean en el Sector Gaming

Enry’s Island validó su modelo navegando las olas de la Web2 y la Sharing Economy, y ahora orienta su estrategia de deal flow íntegramente al sector gaming, creando un nuevo “Blue Ocean” de mercado:

Scouting e Inversiones : la empresa está finalizando joint ventures con grandes game studios internacionales y prevé invertir más de $5M en equity en 10 game studios en 2026.

: la empresa está finalizando joint ventures con grandes game studios internacionales y prevé invertir Player Único: Enry's Island se posiciona como el primer actor en abrir y liderar un mercado en el que ningún competidor VC se ha movido aún de forma estructurada, en línea con su enfoque de “venture capital players valientes con un enfoque tanto industrial como financiero”.

Próximos Pasos: Lanzamiento en Kickstarter

La siguiente fase de esta transición B2C verá el inicio de la gran campaña de Kickstarter en EE. UU. para la portfolio company Enry’s Island AdVentures (EIA Holding LLC), prevista para Q1 2026.

La campaña, liderada desde Nueva York, tendrá alcance internacional e involucrará a gurús desarrolladores del retrogaming de los años 80 e influencers con millones de seguidores.

La estrategia de Kickstarter representa la fusión perfecta entre finanzas y gaming: “los gamers se convertirán en accionistas y los accionistas en gamers.” De este modo, el Venture Capital da un nuevo paso adelante en su evolución.

Refuerzo del Board y Visión Holística

Para sostener este crecimiento, Enry’s Island ha ampliado su Board con nuevos key people de sólido track record internacional, como Alessandro Pacciana (Head of Sales en bancos privados internacionales) y Victor Pizzoni (experto en corporate finance y capital markets).

La fusión de competencias top-down (con socios como PwC, Accenture, EY, CMS Global) y la sensibilidad bottom-up hacia el usuario final está creando un nuevo ecosistema holístico, en el que “concept” (ideas disruptivas) y “capital” (desde institucionales hasta long tail investors) se combinan para crear las ventures más revolucionarias del mundo en el ámbito del gaming.

Enry’s Island SpA continúa demostrando su visión pionera, guiando el futuro del Venture