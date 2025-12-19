Meiji Seika Pharma s’associe à MBC BioLabs pour renforcer l’innovation mondiale dans la découverte de médicaments

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (siège : Chuo-ku, Tokyo ; président-directeur général : Toshiaki Nagasato) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de partenariat avec MBC BioLabs, une organisation privée qui soutient le développement de startups biotechnologiques dans la région de la baie de San Francisco, en Californie.

MBC BioLabs fournit des installations de recherche entièrement équipées et une communauté solidaire qui aide les entrepreneurs biotechnologiques à passer rapidement du concept à la création d’entreprise. En supprimant la charge liée à la construction et à l’entretien des infrastructures de laboratoire, les entreprises résidentes peuvent se concentrer dès le début sur la recherche et le développement tout en faisant progresser efficacement la commercialisation.

Grâce à ce partenariat, Meiji Seika Pharma va poursuivre ses initiatives d’innovation ouverte et renforcer la recherche et le développement dans ses domaines thérapeutiques prioritaires : les maladies infectieuses, les maladies hématologiques et les maladies immuno-inflammatoires. En s’engageant auprès des entrepreneurs et de la communauté des startups de MBC BioLabs, l’entreprise vise à découvrir des pistes innovantes pour la découverte de médicaments et à accélérer les collaborations externes.

« Nous souhaitons dynamiser notre recherche pharmaceutique en tirant parti des nouvelles idées issues des activités d’innovation mondiales et en approfondissant notre collaboration avec les pôles d’innovation au Japon et à l’étranger. Notre partenariat avec MBC BioLabs, qui a fait ses preuves en identifiant de nombreuses startups et en les guidant vers la commercialisation, représente une avancée majeure dans ces efforts », déclare Takeshi Naruse, directeur général et responsable de la R&D chez Meiji Seika Pharma.

« MBC BioLabs se réjouit de s’associer à Meiji Seika Pharma pour soutenir les entrepreneurs et contribuer à introduire les innovations de Meiji dans l’écosystème biotechnologique américain », déclare Flavia Nachbar, directrice des alliances chez MBC BioLabs. « Cette collaboration reflète notre conviction commune que la science audacieuse, soutenue par les ressources et les relations appropriées, peut transformer la santé humaine dans le monde entier. »

À propos de MBC BioLabs

MBC BioLabs est un incubateur de premier plan dans le domaine des sciences de la vie qui fournit aux entreprises biotechnologiques en phase de démarrage les ressources et le soutien nécessaires à leur développement. Grâce à son réseau de laboratoires de pointe, à ses partenariats industriels et à sa communauté active de bioentrepreneurs, MBC BioLabs permet aux startups d’accélérer leurs recherches et de transformer des idées révolutionnaires en thérapies transformatrices. Depuis son ouverture en 2013, MBC BioLabs a aidé plus de 500 entreprises à se lancer et à se développer. Ces entreprises ont mis en place 176 programmes cliniques, produit 17 diagnostics approuvés, commercialisé 135 produits et levé plus de 20 milliards de dollars. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mbcbiolabs.com

À propos de Meiji Seika Pharma

Depuis le lancement de la pénicilline en 1946, Meiji Seika Pharma fournit des produits pharmaceutiques efficaces et de haute qualité, notamment des traitements et des vaccins contre les maladies infectieuses, des traitements contre les maladies du système nerveux central et des médicaments génériques. Afin de mieux répondre aux besoins médicaux non satisfaits, la société s’engage à créer des thérapies de nouvelle génération en concentrant ses efforts de R&D sur des domaines prioritaires (maladies infectieuses, hématologiques et immuno-inflammatoires) et en tirant activement parti de l’innovation ouverte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.meiji.com/global/pharmaceuticals.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.