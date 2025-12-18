AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Patria Re (US), Inc.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena), y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) de Patria Re (US), Inc. (Patria US) (Charleston, Carolina del Sur). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Patria US reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan el respaldo que Patria US recibe de su grupo, lo cual se traduce en aportaciones de capital cuando es necesario, así como en cesión de negocios rentables para implusar el crecimiento, dada la importancia estratégica de la nueva entidad.

Las calificaciones reconocen la afiliación y la importancia estratégica de Patria US para su compañía matriz, Peña Verde, S.A.B. (Peña Verde), grupo líder en la industria de seguros y reaseguros en México, que proporciona sinergias y eficiencias operativas. Las calificaciones también reflejan el respaldo recibido de su filial, Reaseguradora Patria, S.A. (Patria Re), compañía líder del grupo Peña Verde y reaseguradora reconocida en América Latina. A junio de 2025, Peña Verde contaba con un patrimonio neto de 864 millones de dólares y primas por 601 millones de dólares. Patria US se considera una compañía de reciente formación, ya que inició operaciones en febrero de 2023, después de recibir la autorización en Estados Unidos por parte del Departamento de Seguros de Carolina del Sur. La compañía fue creada y tiene su domicilio en Carolina del Sur, como parte de los esfuerzos de Peña Verde por expandir y fortalecer sus operaciones.

AM Best considera que la fortaleza de balance de Patria US se encuentra en el nivel de muy fuerte y espera que su base de capital se fortalezca mediante las contribuciones de capital planeadas para los próximo años. La compañía ha recibido dos aportaciones de capital, la primera en septiembre de 2024, en la que Patria US recibió 8.5 millones de dólares de su compañía matriz, y la más reciente infusión de capital que tuvo lugar en octubre de 2025, que ascendió a 6.5 millones de dólares. AM Best continuará monitoreando los flujos de capital hacia la compañía, para evaluar su capacidad para crecer y asumir el nivel de riesgo deseado.

El desempeño operativo de Patria US se considera adecuado. La mayor parte del negocio inicial de la compañía consiste en una mezcla diversa de primas retrocedidas desde Patria Re, con una historial rentable. Se espera que las sinergias con Patria Re y el tamaño pequeño de la operación de Patria US ayuden a mantener estables los gastos operativos. La compañía reportó una utilidad de 394 mil dólares durante 2024, y a junio de 2025, Patria US ha reportado resultados netos positivos de 1.6 millones de dólares, logrados mediante la suficiencia de prima. AM Best seguirá monitoreando la calidad de la suscripción y los gastos operativos para continuar evaluando este bloque de calificación.

Peña Verde y Patria Re han establecido una sólida posición de nicho en México y otros mercados de América Latina; sin embargo, el perfil de negocio de Patria US se considera limitado, dado su papel estratégico dentro del grupo.

Patria US comparte toda la infraestructura y prácticas de administración integral de riesgos del grupo, así como la experiencia de su equipo de administración. AM Best considera la administración integral de riesgos de la compañía apropiada para su apetito de riesgo y está fuertemente respaldada por el área administrativa de su compañía matriz.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si Patria US logra fortalecer su base de capital a través de aportaciones de capital y resultados netos positivos, elevando su capitalización ajustada por riesgo al nivel más fuerte, y demostrando una tendencia positiva. Podrían producirse acciones negativas de calificación si el respaldo que recibe Patria US de su grupo disminuyera, en la opinión de AM Best.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.