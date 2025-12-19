S3NS, subsidiaria de Thales y Google Cloud, recibe certificado de nube confiable para su producto PREMI3NS

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La firma S3NS, una subsidiaria de Thales en alianza con Google Cloud, anunció hoy que PREMI3NS, su producto de "nube de confianza" (Cloud de confiance), recibió la calificación SecNumCloud 3.2 que otorga la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) de Francia. Al cumplir con los requisitos de protección y resiliencia de SecNumCloud 3.2, que son reconocidos como los más estrictos en Francia y Europa, ofrece inmunidad contra leyes extraterritoriales no europeas.

Con PREMI3NS, S3NS ahora ofrece, tanto a empresas como a organizaciones del sector público, el servicio de nube más amplio entre los productos que han recibido la calificación SecNumCloud 3.2. PREMI3NS integra la tecnología IaaS y PaaS más avanzada de Google Cloud.

"La calificación SecNumCloud 3.2 es resultado de una colaboración sin antecedentes entre dos líderes en los ámbitos de nube y ciberseguridad, y abre nuevas oportunidades para los mercados francés y europeo. Nunca antes un producto de nube con la certificación SecNumCloud 3.2 incluyó una gama tan amplia de servicios administrados. PREMI3NS permitirá que sus clientes innoven, optimicen y se transformen con la más alta confianza y seguridad en sus aplicaciones más confidenciales. De hecho. el Grupo Thales ha elegido a S3NS para su propia TI e ingeniería confidencial", afirmó Christophe Salomon, director ejecutivo adjunto de sistemas de comunicaciones e información segura de Thales.

La calificación SecNumCloud 3.2 es resultado de la alianza estratégica original entre Thales y Google Cloud, y de la creación de S3NS en 2022. Es la confirmación de su ambición conjunta de ofrecer una solución inigualable en el mercado, y ahora está disponible para todas las organizaciones públicas y privadas. Con esta calificación, S3NS, una empresa bajo la ley francesa y controlada totalmente por Thales, cumple su compromiso de lanzar al mercado el producto de nube con mayor cantidad de funcionalidades conforme con los requisitos de SecNumCloud 3.2 a tres años de su creación.

La operación y la administración de PREMI3NS está a cargo exclusivamente de empleados de S3NS en centros de datos ubicados en Francia. S3NS coloca en cuarentena, analiza y luego valida todas las tecnologías de nube y sus actualizaciones antes de administrarlas en su infraestructura dedicada.

El marco SecNumCloud 3.2 es el estándar más exigente para la seguridad de nube en Europa. En la actualidad, Francia es el único país en requerir que las organizaciones del sector público cumplan con sus requisitos al administrar datos confidenciales, ya que el gobierno se compromete a garantizar la protección óptima de los datos de los ciudadanos franceses.

Organizaciones que ya eligen S3NS

PREMI3NS, que ahora posee la calificación SecNumCloud, ha estado a disposición desde hace varios meses como parte del programa de “adopción temprana” de S3NS, y fue puesto a prueba por aproximadamente treinta clientes pioneros. Actualmente, S3NS asiste a aseguradoras (MGEN, Matmut, AGPM), empresas de la industria manufacturera (Thales, Birdz, una subsidiaria de Veolia), el sector financiero (Qonto, BConnect) y de servicios (Club Med), mientras migran progresivamente a la "nube de confianza" y aprovechan la experiencia conjunta de Thales y Google Cloud. EDF seleccionó a S3NS para el almacenamiento, el procesamiento y la valorización de los datos estratégicos del grupo, y Thales ya está utilizando PREMI3NS para su sistema de información interno y su ingeniería.

La gama más amplia de servicios con la calificación SecNumCloud en el mercado

PREMI3NS ofrece una amplia cartera de servicios IaaS, PaaS y CaaS para permitir que las organizaciones operen sus aplicaciones más confidenciales en un entorno confiable y de alto rendimiento. La oferta está relacionada con componentes tecnológicos fundamentales y comprobados de Google Cloud, como Compute Engine para administración de máquinas virtuales, Cloud Storage para almacenamiento de datos, y Cloud SQL para bases de datos relacionales. Estos sólidos cimientos permiten acceder a toda la capacidad, la innovación y la solidez de la nube a través de servicios administrados avanzados, entre ellos Google Kubernetes Engine para contenedorización, BigQuery para el almacén de datos sin servidores, altamente escalable y líder del mercado que se prepara para una transición sencilla hacia la IA, además de soluciones de última generación para gestión de interconexión y redes.

Esta extensa cartera de servicios seguirá creciendo en los próximos meses. Como aspecto destacado, S3NS está preparando la integración de soluciones de inteligencia artificial generativa y reafirmando su compromiso de ofrecer a sus clientes un acceso constante a las tecnologías más innovadoras dentro de un marco confiable.

Acerca de S3NS

S3NS es una alianza entre Thales, líder global en protección de datos y ciberseguridad, y Google Cloud, líder global en tecnologías de nube, que ofrece productos de nube pública altamente segura a instituciones públicas y empresas privadas preocupadas por una mejor protección de sus datos más confidenciales, para que puedan operar la transición hacia una nube de confianza cumpliendo los criterios del marco SecNumCloud de ANSSI. S3NS es una empresa bajo la ley francesa controlada totalmente por Thales.

