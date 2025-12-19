Enry's Island SpA festigt seine Führungsposition im Bereich Risikokapital mit explosivem Wachstum und gestaltet die Zukunft des Risikokapitals durch Gaming neu

TREMITI-INSELN, Italien, Wien und New York--(BUSINESS WIRE)--Enry’s Island SpA (WBAG:EIOS), der weltweit erste börsennotierte Venture Builder, läutet eine neue Ära des Wachstums, der Innovation und der Demokratisierung von Risikokapital (VC) ein. Das Unternehmen hat außergewöhnliche Ergebnisse erzielt und seine Position als Branchenführer durch eine strategische Positionierung auf dem schnell wachsenden Glücksspielmarkt gefestigt.

Rekordwachstum und -leistung

Enry’s Island SpA hat eine außergewöhnliche Wachstumsentwicklung und eine starke finanzielle und operative Erfolgsbilanz vorzuweisen:

Umsatz: +250 % im Vergleich zum Vorjahr

+250 % im Vergleich zum Vorjahr Ausstieg: 3,6 Millionen Dollar wurden durch den Börsengang erzielt.

3,6 Millionen Dollar wurden durch den Börsengang erzielt. Portfolio: Ein Börsengang eines Portfoliounternehmens wurde im Dezember 2024 abgeschlossen, zwei weitere Börsengänge werden für 2026 erwartet.

Die Performance der EIOS:VSE-Aktie spiegelt diese Stärke wider:

Aktienkurs (PPS): +132 % im ersten Halbjahr (H1) 2025, Stabilisierung bei einem Anstieg von +116 % seit Jahresbeginn .

+132 % im ersten Halbjahr (H1) 2025, Stabilisierung bei einem Anstieg von . Tägliches Handelsvolumen: Spitzenwerte von +1000 % im ersten Halbjahr 2025.

Spitzenwerte von im ersten Halbjahr 2025. Marktkapitalisierung: +220 % in den letzten 18 Monaten.

Diese Ergebnisse werden durch das firmeneigene Rahmenwerk von Enry's Island, das „Enry's Model“, unterstützt, das sich über drei Geschäftsebenen erstreckt:

Geschäftsebene: Enry’s Island SpA (VC/Venture Builder) – 20 Millionen US-Dollar Eigenkapitalrunde A mit LDA Capital, Los Angeles.

Enry’s Island SpA (VC/Venture Builder) – 20 Millionen US-Dollar Eigenkapitalrunde A mit LDA Capital, Los Angeles. Softwareebene: HUI SpA, eine SaaS/SuperApp für Risikokapitalgeber und Start-ups, die für Risikokapital das werden soll, was Plattformen wie Aladdin von BlackRock für die institutionelle Vermögensverwaltung darstellen, mit einer offenen, spielerischen Vision, die auf Long-Tail-Nutzer ausgerichtet ist – 25 Millionen US-Dollar Eigenkapitalrunde A mit Nimbus Capital, Miami, und Wachstum von +250 % beim Umsatz und +350 % bei der Nutzerbasis.

HUI SpA, eine SaaS/SuperApp für Risikokapitalgeber und Start-ups, die für Risikokapital das werden soll, was Plattformen wie Aladdin von BlackRock für die institutionelle Vermögensverwaltung darstellen, mit einer offenen, spielerischen Vision, die auf Long-Tail-Nutzer ausgerichtet ist – 25 Millionen US-Dollar Eigenkapitalrunde A mit Nimbus Capital, Miami, und Wachstum von +250 % beim Umsatz und +350 % bei der Nutzerbasis. Raumebene: R5 Holding (Phygital Distributed Coworking und Luxusdienstleistungen für Investoren) – Term Sheet über 1 Mrd. US-Dollar von einem US-Fonds und Börsengang für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.

Neben EI haben sowohl die Software- als auch die Raumebene starke Ergebnisse und wichtige Meilensteine erzielt:

HUI

Aktienkurs (PPS): +15 % (HUI:VSE)

+15 % (HUI:VSE) Umsatz: +350 % im Vergleich zum Vorjahr

+350 % im Vergleich zum Vorjahr Nutzerbasis: +350 %

+350 % Neuerscheinung: V3 ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen

R5 Holding

IPO: erwartet im H2 2026

erwartet im Runde A: 1 Milliarde US-Dollar Eigenkapital

Die „VC-Revolution“: Lehren und Demokratisieren durch Gaming

Der Chairman von Enry’s Island SpA, Herr Luigi Valerio Rinaldi, erklärte: „Ich stimme Elon Musk zu, dass Videospiele eine hervorragende Lehrmethode darstellen, insbesondere wenn es darum geht, Start-ups zu vermitteln, wie sie erfolgreich agieren und die häufigsten Fehler vermeiden können.“

Mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Risikokapital und 40 Jahren Leidenschaft für Gaming starten Rinaldi und Enry's Island ihre „VC-Revolution“ mit Enry’s Island AdVentures (EIA Holding LLC mit Sitz in New York). Dies ist das erste Videospiel, das entwickelt wurde, um zu vermitteln, wie Start-ups gegründet und skaliert werden können – eine Initiative, die darauf abzielt:

Demokratisierung von VC: Bereitstellung von Venture-Capital-Erfahrung und Best Practices für sogenannte „Long Tail Users“ , d. h. alle Personen, die bisher aus geografischen, wirtschaftlichen oder technischen Gründen ausgeschlossen waren.

Bereitstellung von Venture-Capital-Erfahrung und Best Practices für sogenannte , d. h. alle Personen, die bisher aus geografischen, wirtschaftlichen oder technischen Gründen ausgeschlossen waren. Zugängliche Innovation: Innovation „auf die Straße bringen (durch Enry's Stores) und auf die Smartphones (durch unser Videospiel)“, um das Monopol der „VC-Kathedralen im Silicon Valley“ zu durchbrechen.

Innovation „auf die Straße bringen (durch Enry's Stores) und auf die Smartphones (durch unser Videospiel)“, um das Monopol der „VC-Kathedralen im Silicon Valley“ zu durchbrechen. Bottom-Up-Vision: Enry's Island erkennt an, dass „Kreativität und Innovation stets aus den Randbereichen sozialer Systeme hervorgehen“, und strebt danach, seine bewährten Verfahren zu verbreiten, insbesondere dort, wo traditionelle Akteure seltener Chancen erkennen.

Strategischer Fokus: Ein Blue Ocean im Gaming-Sektor

Enry's Island hat sein Modell durch die Nutzung der Welle von Web2 und der Sharing Economy validiert und richtet seine Deal-Flow-Strategie nun vollständig auf den Gaming-Sektor aus, wodurch ein neuer Markt, ein „Blue Ocean “, geschaffen wird:

Scouting und Investitionen: Das Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss von Joint Ventures mit bedeutenden internationalen Spielestudios und plant, im Jahr 2026 mehr als 5 Millionen US-Dollar in 10 Spielestudios zu investieren.

Das Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss von Joint Ventures mit bedeutenden internationalen Spielestudios und plant, im Jahr 2026 mehr als in zu investieren. Vorreiterrolle: Enry's Island positioniert sich als erster Akteur, der einen Markt erschließt und anführt, in den noch kein VC-Konkurrent strukturiert vorgedrungen ist, was im Einklang mit seinem Ansatz als „mutiger Risikokapitalgeber mit einer sowohl industriellen als auch finanziellen Denkweise“ steht.

Nächste Schritte: Der Kickstarter-Start

Die nächste Phase dieser B2C-Umstellung umfasst die Einführung einer bedeutenden US-Kickstarter-Kampagne für das Portfoliounternehmen Enry’s Island AdVentures (EIA Holding LLC), die für das erste Quartal 2026 geplant ist.

Die Kampagne wird von New York aus geleitet, ist international ausgerichtet und umfasst Entwickler und Influencer aus dem Bereich der Retro-Spiele der 1980er Jahre mit Millionen von Fans.

Die Kickstarter-Strategie stellt die ideale Verbindung von Finanzen und Gaming dar: „Spieler werden zu Aktionären und Aktionäre werden zu Spielern.“ Risikokapital vollzieht somit einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung.

Stärkung des Vorstands und eine ganzheitliche Vision

Um dieses Wachstum zu unterstützen, hat Enry's Island seinen Vorstand um neue Schlüsselpersonen mit starker internationaler Erfahrung erweitert, darunter Alessandro Pacciana (Vertriebsleiter bei internationalen Privatbanken) und Victor Pizzoni (Experte für Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkte).

Die Kombination aus Top-down-Kompetenzen (mit Partnern wie PwC, Accenture, EY, CMS Global) und Bottom-up-Sensibilität gegenüber dem Endnutzer schafft ein neues ganzheitliches Ökosystem, in dem „Konzept“ (disruptive Ideen) und „Kapital“ (von Institutionen bis hin zu Long-Tail-Investoren) zusammenfließen, um die revolutionärsten Unternehmungen im Gaming-Bereich zu schaffen.

Enry’s Island SpA demonstriert weiterhin seine wegweisende Vision und prägt die Zukunft des Risikokapitals.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.