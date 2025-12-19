Enry's Island SpA Consolida la Leadership nel Venture Capital con Crescita Esplosiva e Ridisegna il Futuro del VC Attraverso il Gaming

ISOLE TREMITI, Italia & VIENNA & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Enry’s Island SpA (WBAG:EIOS), il primo venture builder quotato in Borsa a livello mondiale, annuncia una nuova era di crescita, innovazione e democratizzazione del Venture Capital (VC). L'azienda ha registrato risultati eccezionali, consolidando la sua posizione di leader del settore attraverso un posizionamento strategico nel fiorente mercato del gaming.

Crescita e Performance Record

Enry’s Island SpA ha dimostrato una traiettoria di crescita straordinaria e un solido track record finanziario e operativo:

Revenues: +250% anno su anno (YoY).

+250% anno su anno (YoY). Exit: $3.6M di Exit realizzati in IPO

$3.6M di Exit realizzati in IPO Portfolio: 1 IPO di una società in portafoglio finalizzata a dicembre 2024, con ulteriori 2 IPO previste per il 2026.

Le performance del titolo EIOS:VSE riflettono questa solidità:

Prezzo per Azione (PPS): +132% nel primo semestre (H1) 2025, stabilizzandosi su un incremento del +116% YTD.

+132% nel primo semestre (H1) 2025, stabilizzandosi su un incremento del +116% YTD. Volumi di Trading Giornaliero: Picchi di +1000% in H1 2025.

Picchi di +1000% in H1 2025. Market Cap: +220% negli ultimi 18 mesi.

Queste performance sono sostenute dal framework proprietario di Enry's Island, l'"Enry's Model", che si articola nei suoi tre layer di business:

Business Layer: Enry’s Island SpA (VC/Venture Builder) – Round A da $20M di Equity con LDA Capital, Los Angeles. Software Layer: HUI SpA, SaaS/SuperApp per VC e startup, concepita per diventare nel Venture Capital ciò che piattaforme come Aladdin di BlackRock rappresentano per l’asset management istituzionale, con una visione aperta, gamificata e orientata ai long-tail users – Round A da $25M di Equity con Nimbus Capital, Miami, e crescita di +250% nelle Revenues e +350% nella Userbase. Space Layer: R5 Holding (Phygital Distributed Coworking e servizi di lusso per investitori) – Termsheet da $1B da fondo US e IPO prevista per H2 2026.

Oltre ad EI anche il Software e lo Space Layer hanno ottenuto ottimi risultati e raggiunto importanti Milestones:

HUI

Prezzo per Azione (PPS): +15% HUI:VSE

+15% HUI:VSE Revenues: +350% YoY

+350% YoY Userbase : +350%

: +350% Nuova release: V3 in uscita in Q1 2026

R5 Holding

IPO : prevista per H2 2026

: prevista per H2 2026 Round A: $1B Equity

La "VC Revolution": Insegnare e Democratizzare tramite il Gaming

Il Chairman di Enry’s Island SpA, Luigi Valerio Rinaldi, ha dichiarato: "Concordo con Elon Musk sul fatto che il modo migliore per insegnare è tramite un videogame, e questo è ancora più vero per insegnare alle startup a fare bene ed evitare gli errori più comuni."

Forte di 20 anni di esperienza nel VC e 40 anni di passione per il gaming, Rinaldi e Enry’s Island lanciano la loro "VC Revolution" con Enry’s Island AdVentures (EIA Holding llc, con sede a New York). Si tratta del primo videogioco per imparare a lanciare e scalare startup, un'iniziativa che mira a:

Democratizzare il VC: Portare l'esperienza e le best practice del Venture Capital ai cosiddetti "long tail users" , ovvero tutti coloro esclusi finora per ragioni geografiche, economiche o tecniche.

Portare l'esperienza e le best practice del Venture Capital ai cosiddetti , ovvero tutti coloro esclusi finora per ragioni geografiche, economiche o tecniche. Innovazione Accessibile: Portare l'innovazione "nelle strade (tramite gli Enry’s Store) e nei loro cellulari (tramite il nostro videogame)", rompendo il monopolio delle "cattedrali dei VC in Silicon Valley".

Portare l'innovazione "nelle strade (tramite gli Enry’s Store) e nei loro cellulari (tramite il nostro videogame)", rompendo il monopolio delle "cattedrali dei VC in Silicon Valley". Visione Bottom-Up: Enry’s Island riconosce che "la creatività e l’innovazione nasce sempre dalle periferie dei sistemi sociali," mirando a evangelizzare e diffondere le proprie best practice dove le opportunità sono meno colte dai player tradizionali.

Focus Strategico: Blue Ocean nel Settore Gaming

Enry’s Island ha validato il suo modello navigando le onde del Web2 e della Sharing Economy, e ora indirizza la sua strategia di Deal Flow interamente verso il settore gaming, creando un nuovo "Blue Ocean" di mercato:

Scouting e Investimenti: L'azienda sta finalizzando joint venture con grandi game studio internazionali e prevede di investire oltre $5M in equity in 10 game studio nel 2026 .

L'azienda sta finalizzando joint venture con grandi game studio internazionali e prevede di investire . Unico Player: Enry's Island si posiziona come il primo player ad aprire e guidare un mercato in cui nessun competitor VC si è ancora mosso in modo strutturato, in linea con il suo approccio di "coraggiosi venture capital players con approccio tanto industriale quanto finanziario".

Prossimi Passi: Il Lancio su Kickstarter

La prossima fase di questa transizione B2C vedrà l'avvio della grande campagna Kickstarter US per la portfolio company Enry’s Island AdVentures (EIA Holding llc), prevista per il Q1 2026.

La campagna, guidata da New York, avrà un respiro internazionale e coinvolgerà guru developer del retrogaming anni '80 e influencer con milioni di fan.

La strategia Kickstarter rappresenta la perfetta fusione di finanza e gaming: "i gamers diventeranno azionisti e gli azionisti gamer." Il Venture Capital compie così un nuovo passo avanti nella sua evoluzione.

Rafforzamento del Board e Visione Olistica

Per sostenere questa crescita, Enry’s Island ha ampliato il suo Board con nuovi key people dal solido track record internazionale, come Alessandro Pacciana (Head of Sales in banche private internazionali) e Victor Pizzoni (esperto in corporate finance e capital markets).

La fusione di competenze top-down (con partner come PwC, Accenture, EY, CMS Global) e la sensibilità bottom-up verso l'utente finale stanno creando un nuovo ecosistema olistico, in cui "concept" (idee disruptive) e "capital" (dagli istituzionali ai long tail investor) si fondono per creare le venture più rivoluzionarie al mondo in ambito gaming.

Enry’s Island SpA continua a dimostrare la sua visione di pioniere, guidando il futuro del Venture Capital.