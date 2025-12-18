-

ASN銀行、デジタル変革の加速と顧客体験向上に向けHCLテクノロジーズと契約を締結

オランダ、ユトレヒトおよびインド、ノイダ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- HCLテクノロジーズは、世界有数のテクノロジー企業として、オランダで第4位のリテール銀行であるASN銀行（旧de Volksbank）より戦略的パートナーとして選定されたことを発表しました。

ASN銀行は新戦略の「Simplify and Grow」の一環として、ITアーキテクチャの刷新と標準化を目指しており、ITサービスの統合、ベンダー構成の整理、将来を見据えた組織づくりを進めます。HCLテクノロジーズは、今回の複数年契約に基づき、ASN銀行のエンタープライズ・アプリケーションをサポートし、分散型デリバリー・モデルを通じてサービスを合理化することで、効率化と顧客体験の向上を図ります。

ASN銀行最高情報責任者を務めるミシェル・ルイターマンは、次のように述べています。「HCLテクノロジーズには、金融サービス分野に特化した拡張性のある革新的なソリューションを提供してきた実績があります。本契約の締結により、既存プロダクト数の削減に加え、プロセスとシステムを新戦略に沿って整合させることで、事業の効率化をこれまで以上に推進できるようになりました。さらに、システムの標準化と自動化を進めることで、運営をより効率的かつ効果的に進められます。」

HCLテクノロジーズで欧州金融サービス部門を統括するエグゼクティブ・バイス・プレジデントのスディップ・ラヒリは、以下のコメントを寄せています。「当社のエンジニアリング志向と拡張性のある業界主導型のソリューションをASN銀行の戦略目標に合わせることで、具体的な成果と長期的価値を提供し、将来対応型のオペレーションに向けた基盤を構築します。ASN銀行との協業は、当社がオランダの銀行業界で存在感を高めていくうえで重要な一歩となります。」

ASN銀行について

ASN銀行は、人と社会と未来のための、利用しやすく先進的な銀行です。オランダの社会的課題に取り組むとともに、顧客向けの金融ソリューションを持続的に支えています。特に、サステナビリティー、金融の健全性、良質で手頃な住宅を重視しています。

サービスは決済、貯蓄、住宅ローンを主軸に、顧客の利益と社会的インパクトの両面を見据えて展開しています。さらにASN銀行は、安全なモバイル・バンキングの利便性と、対面によるアドバイスの強みを両立しています。全国規模の支店ネットワークを通じて、必要に応じて対面で身近に対応できる体制も整えています。こうした取り組みにより、ASN銀行はオランダの銀行業界で独自のポジションを築いています。現在、顧客数は300万人に達し、オランダで第4位のリテール銀行として事業を展開しています。

HCLテクノロジーズについて

HCLテクノロジーズは、世界60か国で226,600人超の従業員を擁するグローバルなテクノロジー企業です。AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心に、テクノロジーサービスと製品の幅広いポートフォリオを通じて、業界最高水準の能力を提供しています。また、金融サービス、製造、ライフサイエンスとヘルスケア、ハイテク、半導体、通信とメディア、小売とCPG、モビリティー、公共サービスなど、主要な幅広い業界の顧客を支援し、業界別ソリューションを提供しています。2025年9月までの12か月間の連結売上高は142億米ドルでした。貴社の取り組みをさらに前進させる方法については、hcltech.com をご覧ください。

