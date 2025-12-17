Picsart en Zazzle stimuleren de creator-to-commerce-evolutie met print-on-demand-integratie

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Picsart, 's werelds toonaangevende platform voor digitale creatie met meer dan twee miljard downloads en meer dan 100 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, werkt samen met Zazzle, de wereldwijde leider in gepersonaliseerde producten en ontwerpen, om Picsart-gebruikers een complete printoplossing te bieden. De nieuwe 'vibe-design-to-print'-integratie werkt naadloos samen met het recent uitgebreide pakket van Picsart van AI-producten, waaronder AI Assistant en Flows, waardoor makers ideeën kunnen bedenken, verfijnen, ontwerpen en hun werk tot leven kunnen brengen als fysieke kunst en producten.

"Bij Picsart is het altijd onze missie geweest om makers de tools te geven die ze nodig hebben om hun ideeën tot leven te brengen," aldus Hovhannes Avoyan, oprichter en CEO van Picsart. "Nu we het jaar van de creatieve ondernemer ingaan, richten makers zich steeds meer op het omzetten van hun content in inkomsten. Ons samenwerkingsverband met Zazzle is ontworpen om aan die behoefte te voldoen door het voor iedereen, en met name onze Gen Z-community, gemakkelijk te maken om digitale creaties om te zetten in fysieke producten. Door deze naadloze integratie stellen we makers in staat om hun creativiteit op grote schaal te commercialiseren en volledig deel te nemen aan de groeiende creator-to-commerce-economie."

"Bij Zazzle hebben we altijd geloofd dat creativiteit meer is dan alleen ontwerpen – het gaat erom personen in staat te stellen hun ideeën om te zetten in tastbare ervaringen," stelde Jeff Beaver, medeoprichter van Zazzle. "Ons partnerschap met Picsart biedt makers een naadloos traject van digitale inspiratie naar fysieke realiteit. Voor Gen Z, die digitaal leeft en ademt, biedt Zazzle een magisch moment van ontdekking wanneer pixels plotseling producten worden, wanneer een digitale vonk ontbrandt in een creatie uit de echte wereld die je kunt vasthouden, dragen of delen."

Deze digitale-naar-fysieke transformatie is met name prominent aanwezig onder Gen Z, die meer dan de helft van de Picsart-gebruikers in meer dan 150 landen vertegenwoordigt. Terwijl deze generatie zich ontwikkelt van contentcreatie naar ondernemerschap, blijft Picsart zijn platform verder ontwikkelen om door makers geleid, doelgericht ontwerp te ondersteunen – door AI-ondersteunde tools te combineren met professionele personalisatiemogelijkheden die zorgen voor het behoud van creatieve controle en vakmanschap. Dit momentum wordt weerspiegeld in een stijging van 110% op jaarbasis in het aantal gebruikers dat gepersonaliseerde bewerkingen maakt op het webplatform van Picsart, wat de groeiende vraag naar schaalbare personalisatie onderstreept zonder concessies te doen aan de ontwerpkwaliteit. De samenwerking met Zazzle bouwt voort op deze trend door iedereen, van mensen met creatieve hobby's en opkomende makers tot professionele ontwerpers, in staat te stellen om gepersonaliseerde ontwerpen naadloos om te zetten in hoogwaardige producten op bestelling.

Volgens het Creator Economy Market Report 2025 van Grand View Research werd de wereldwijde creatieve economie in 2024 gewaardeerd op $ 205 miljard en zal deze naar verwachting groeien tot meer dan $ 1,3 biljoen in 2033. Het rapport schrijft deze groei toe aan 'de toenemende vraag naar gepersonaliseerde content, directe inkomsten via fans en de wijdverbreide acceptatie van digitale platforms die personen in staat stellen contentondernemers te worden.' Bovendien bleek uit een onderzoek uit 2025 van Kajabi en Qualtrics dat 59% van de makers zich nu als ondernemer beschouwt, een stijging van 16% ten opzichte van het voorgaande jaar, wat de verschuiving van contentcreatie naar commercieel ondernemen bevestigt.

Deze integratie markeert ook de eerste mini-app van Picsart, waarmee het platform wordt uitgebreid met een geïntegreerde ervaring die makers in staat stelt om naadloos over te stappen van ontwerp naar printen met Zazzle, zonder Picsart te verlaten. De integratie is nu operationeel op Picsart, zodat makers een breed scala aan fysieke producten kunnen produceren, waaronder kunst-/fotoprints, T-shirts, tassen, visitekaartjes, flyers, uitnodigingen en andere artikelen. Er zullen voortdurend nieuwe producten worden toegevoegd, zodat makers altijd nieuwe manieren hebben om hun ontwerpen tot leven te brengen. Ga voor meer informatie naar de website van Picsart.

Over Picsart

Picsart is een erkend AI-platform voor creatieve onafhankelijkheid in een wereldeconomie die steeds meer wordt gedreven en beïnvloed door content. Al meer dan 14 jaar groeit Picsart mee met de volgende generatie verhalenvertellers – de digitale generatie Z – en stelt hen in staat om op grote schaal te ontwerpen, te branden en te bouwen zonder beperkingen of barrières. Met ongeveer 100 miljoen actieve gebruikers per maand en meer dan 2 miljard downloads is Picsart hard op weg om de creatieve motor te worden achter de markt van $ 750 miljard dollar voor kleine bedrijven, ondernemers en merken. Het platform biedt een reeks innovatieve en intuïtieve tools en oplossingen die de creatieve, marketing- en reclameprocessen revolutioneren. Nu creativiteit centraal staat in identiteit, invloed, ondernemerschap en winstgevendheid, is Picsart hét platform voor schaalbare, zelfgestuurde storytelling in een contentgerichte economie.

Over Zazzle

Zazzle is een wereldwijde online marktplaats voor het creëren van unieke ontwerpen en producten op bestelling. Als een platform dat draait op de kracht van mensen, biedt Zazzle klanten en makers de tools om hun meest persoonlijke ideeën tot leven te brengen, van kleding en accessoires tot woonaccessoires, uitnodigingen en evenementen die mensen samenbrengen. Dankzij gepatenteerde technologie die realtime ontwerpen en productie op maat mogelijk maakt, kunnen met Zazzle de momenten gecreëerd worden die er het meest toe doen. Zazzle is opgericht in 2005 en heeft zijn hoofdkantoor in Menlo Park, Californië.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.