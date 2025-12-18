-

Megaport si espande in India, accelerando la crescita globale con l'acquisizione di Extreme IX

Tramite l'acquisizione di Extreme Exchange (IX), Megaport ottiene sette punti di interscambio Internet e l'accesso a oltre 40 centri dati negli hub digitali in più rapida crescita in India.

BRISBANE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), il fornitore leader mondiale di Network as a Service (NaaS), ha annunciato oggi l'acquisizione di Extreme IX, l'operatore leader indiano di punti di interscambio Internet , da parte di Extreme Labs, un'azienda di ingegneria di software e delle reti con sede in Bulgaria che ha incubato la piattaforma Extreme IX. L'acquisizione estende la piattaforma globale di Megaport a uno dei mercati di infrastrutture digitali in più rapida crescita e sostiene la strategia dell'azienda di offrire servizi di connettività scalabili e ad alte prestazioni nell'area APAC.

