Akamai et Visa entrent en collaboration pour instaurer la confiance dans le commerce agentique

CAMBRIDGE, Massachusetts et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ : AKAM), la société de cybersécurité et de cloud computing qui soutient et protège les entreprises en ligne, annonce aujourd'hui une collaboration stratégique avec Visa (NYSE : V) pour renforcer l'identité, la reconnaissance des utilisateurs et les contrôles de sécurité dans le monde émergent du commerce agentique. Grâce à l’intégration du protocole d’agent de confiance de Visa avec l’intelligence comportementale en périphérie d’Akamai, la reconnaissance des utilisateurs et la protection contre les robots et les abus, les entreprises fourniront les contrôles d’identité, d’authentification et de fraude nécessaires pour permettre aux commerçants d’accueillir en toute confiance les agents d’IA ayant des intentions commerciales dans leurs vitrines numériques.

Alors que les agents IA autonomes naviguent, comparent et achètent de plus en plus pour le compte des consommateurs, les commerçants sont confrontés à une nouvelle série de défis. Les commerçants doivent maintenant être en mesure de différencier ce nouveau type de trafic automatisé légitime en authentifiant l'agent, en identifiant l'utilisateur qui interagit avec lui et en s'assurant que l'interaction est sûre et fiable. Sans cette couche de confiance, les commerçants risquent de perdre le contrôle de la personnalisation, de la sécurité et de la relation avec les consommateurs.

Grâce au cadre d’authentification des agents du protocole Trusted Agent et à l’intelligence comportementale en périphérie et à la reconnaissance des utilisateurs d’Akamai, les commerçants ont accès à un aperçu précis et en temps réel de l’activité des agents d’IA avant qu’elle ne touche des systèmes sensibles. Cette approche unifiée permet aux commerçants de différencier en toute confiance les agents IA de confiance des robots malveillants, libérant ainsi le potentiel du commerce agentique. Grâce au protocole d’agent de confiance pris en charge dans Akamai Cloud, la plateforme d’informatique en nuage la plus distribuée au monde, les commerçants peuvent opérer à la vitesse et à l’échelle requises par le commerce agentique.

« La promesse du commerce agentique repose sur la reconnaissance : la capacité fondamentale de faire confiance à un agent agissant pour le compte de quelqu’un », déclare Patrick Sullivan, directeur de la technologie, stratégie de sécurité, Akamai Technologies. « En combinant le protocole Trusted Agent de Visa avec la reconnaissance approfondie des utilisateurs et les renseignements sur les menaces d’Akamai, nous travaillons à résoudre le problème de la double identité qui est crucial pour le commerce basé sur l’IA. Nous prouvons à la fois qui est l'agent et, de manière critique, qui il représente. Cette sécurité transforme les agents IA en acteurs économiques de confiance. »

« Le commerce agentique est en train de générer une toute nouvelle vague d’interactions numériques, mais il ne peut évoluer que si tous les acteurs de l’écosystème peuvent faire confiance aux agents qui y participent », déclare Jack Forestell, responsable produit et stratégie chez Visa. « En collaborant avec Akamai pour déployer le protocole d’agent de confiance, nous fournissons aux commerçants du renseignement en temps réel les informations dont ils ont besoin pour soutenir les expériences fondées sur l’IA sans introduire de nouveaux risques. C’est ainsi que nous aidons l’industrie à entrer en toute confiance dans la prochaine ère du commerce. »

Selon le rapport 2025 d'Akamai intitulé Digital Fraud and Abuse, le trafic de robots alimentés par l’IA a augmenté de 300% au cours de l’année écoulée. L'industrie du commerce à elle seule a connu plus de 25 milliards de demandes de bots IA au cours d'une période de deux mois. À mesure que le trafic généré par les agents s'accélère, la surface de risque augmente et le besoin d'identité vérifiable devient critique.

Le protocole Trusted Agent répond directement à ce besoin en aidant à s'assurer que chaque agent IA payant avec un identifiant Visa est fiable, authentifié et fonctionne comme prévu. En utilisant l’infrastructure web standard de l’industrie, le protocole Trusted Agent permet aux agents de transmettre des informations aux commerçants afin de montrer que l’agent est approuvé pour sa mission d’achat spécifique, de fournir une visibilité sur le consommateur effectuant la transaction et de transmettre en toute sécurité les informations de paiement via le flux de paiement préféré d’un commerçant. Le protocole Trusted Agent est conçu pour évoluer avec un minimum de modifications de l’infrastructure et de l’expérience utilisateur (UX), ce qui permet à 175 millions de Visa acceptant des sites marchands dans le monde entier d’adopter facilement le commerce agentique, sans compromettre la sécurité, le contrôle ou la confiance.

Akamai et Visa travaillent ensemble pour aider les commerçants à :

Identifier clairement un agent IA légitime et son intention :

le protocole Trusted Agent de Visa aide les commerçants à différencier si un agent effectue des recherches ou un paiement, tandis qu'Akamai renforce ce signal avec une intelligence comportementale et réseau en temps réel pour détecter les anomalies.

le protocole Trusted Agent de Visa aide les commerçants à différencier si un agent effectue des recherches ou un paiement, tandis qu'Akamai renforce ce signal avec une intelligence comportementale et réseau en temps réel pour détecter les anomalies. Relier en toute confiance l'agent à l'utilisateur sous-jacent :

le protocole Trusted Agent aide les agents à transmettre des informations pertinentes pour connecter chaque agent vérifié au consommateur qu'il représente, et Akamai préserve cette identité grâce à la reconnaissance des utilisateurs basée sur les bords, en maintenant la posture de risque, les signaux de confiance et le contexte du compte sur lequel les commerçants s'appuient pour détecter et prévenir la fraude.

le protocole Trusted Agent aide les agents à transmettre des informations pertinentes pour connecter chaque agent vérifié au consommateur qu'il représente, et Akamai préserve cette identité grâce à la reconnaissance des utilisateurs basée sur les bords, en maintenant la posture de risque, les signaux de confiance et le contexte du compte sur lequel les commerçants s'appuient pour détecter et prévenir la fraude. Permettre des interactions de paiement sûres et prévisibles:

le protocole Trusted Agent aide les agents à transmettre les informations de paiement sur la manière dont un commerçant s'attend à ce qu'un agent effectue un paiement, des tokens de réseau aux micropaiements. Akamai renforce ces flux avec une protection de bout en bout, validant l'authenticité de l'agent et aidant à prévenir la fraude ou les abus avant qu'ils n'affectent la transaction.

Neuf des dix plus grands détaillants au monde font confiance Akamai pour soutenir et protéger le commerce numérique, en soutenant des expériences d’achat rapides, sécurisées et transparentes. Reconnu par des milliers d'entreprises dans le monde entier, Akamai aide les leaders du commerce électronique à gérer le trafic de pointe, à accélérer les performances et à protéger les vitrines en ligne à l'échelle mondiale.

À propos d'Akamai

Akamai est la société de cybersécurité et de cloud computing qui soutient et protège les activités en ligne. Nos solutions de sécurité leaders sur le marché, notre intelligence des menaces supérieure et notre équipe d'opérations mondiales fournissent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications de l'entreprise. Les solutions de cloud computing complètes d’Akamai offrent des performances et un prix abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les entreprises mondiales font confiance à Akamai pour fournir la fiabilité, l'échelle et l'expertise de pointe dont elles ont besoin pour développer leur activité en toute confiance. Pour en savoir plus, consultez akamai.com et akamai.com/blog, et suivez Akamai Technologies sur X et LinkedIn.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les vendeurs, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout, et considèrent l’accès comme fondamental pour l’avenir du mouvement de l’argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

