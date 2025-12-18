Megaport、Extreme IX買収に伴うインドに進出によりグローバル成長を加速

ブリスベン、オーストラリア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）プロバイダーであるMegaport Limited（ASX：MP1）（以下「Megaport」）は、インドを代表するインターネットエクスチェンジ・オペレーターであるExtreme IXをExtreme Labsから買収すると発表しました。 Extreme Labsはブルガリアに本社を置くソフトウェア・ネットワークエンジニアリング企業として、Extreme IXプラットフォームを支えています。本買収により、Megaportのグローバルプラットフォームは世界で最も急成長を遂げているデジタルインフラ市場に進出し、アジア太平洋地域にスケーラブルかつ高性能なコネクティビティサービスを提供するという当社の戦略を支えることになります。

今回の買収により、Megaportはインド主要都市圏の7つのインターネットエクスチェンジ（デリー、コルカタ、ハイデラバード、チェンナイ、ベンガルール、ムンバイ、プネー）に拠点を確立し、40以上のデータセンターと400社以上の顧客にコネクティビティをもたらします。これにより、Megaportの市場参入が計画より約3年早まるほか、オペレーションチーム、サポートチーム、営業チーム、財務チーム、経営陣にわたる経験豊富な現地チームが加わることで、迅速な統合と将来的な成長を実現します。

インド全土に展開するExtreme IXネットワークがMegaportのグローバルプラットフォームに統合されることで、クラウド接続、データセンター間接続、仮想エッジ、コンピューティングサービスを含むMegaportサービスを、今後数か月かけて段階的に展開していくことが可能となります。今回の統合により、Megaportのグローバル拠点は27カ国に拡大し、アジア太平洋地域における当社のプレゼンスがさらに強化されることになります。互いに補完し合う2つのプラットフォームの強みを組み合わせることで、インドをはじめとする世界中の顧客に強化された機能を提供します。

「MegaportにExtreme IXが加わることで、インドで最も信頼されるネットワークプラットフォームと当社のグローバルSDNがひとつになります。これにより、当社のリーチが拡大するほか、インドへの参入が加速し、お客様は世界最大級の経済を誇る地域においてシームレスで高性能なコネクティビティを享受することができます」と、Megaportの最高経営責任者（CEO）であるマイケル・リードは述べています。「当社のプラットフォームをインドに展開することで、主要なインターネットエクスチェンジやデータセンターへの低遅延アクセスを実現するだけでなく、お客様が国境やエコシステムを越えた高性能かつアジャイルなネットワークを数秒で構築できるようサポートします。」

Extreme Labsの共同創業者であり、インフラストラクチャの成長とエンタープライズ・コネクティビティにおいて確かな実績を持つ経験豊富な業界リーダーであるビクター・フランセス氏は次のように述べています。「今後の展開が非常に楽しみであると同時に、Extreme IXネットワークがMegaportのグローバルビジョンの一翼を担うことができ誇りに思います。」

「Megaportとの提携は、Extreme IXにとってエキサイティングな新章の始まりといえます。この10年間、当社はインドで最も信頼性が高くレジリエントな、コミュニティ主導型のインターネットエクスチェンジ・ネットワークを構築してきました。Megaportのグローバルな規模、資本投資、そして先進的な製品機能により、このプラットフォームを新たなレベルへと引き上げる機会を得ることができました。」

Megaportについて

Megaportは、あらゆる接続を一元的に管理できるスマートでシンプルなプラットフォームにより、企業のインフラ接続のあり方を変革しています。数クリックでセキュアでスケーラブル、かつアジャイルなネットワークを構築し、グローバル・エンドポイントへの接続やプライベート経路の設定を数分で実現できます。世界中の主要企業に信頼され、グローバルなサービス・プロバイダー、データセンター運営企業、システム・インテグレーター、マネージド・サービス企業と提携しています。現在、世界1,000カ所以上で展開しており、ISO/IEC 27001認証を取得しています。「ネットワークの新しい時代を切り拓く」当社の詳細は、 megaport.com をご覧ください。

Extreme IXについて

Extreme IXはインド市場をリードするインターネットエクスチェンジ・プラットフォームとして、国内最大規模のトラフィックを交換し、7都市49拠点にまたがる400以上のネットワークを相互接続しています。ブルガリアに本社を置くソフトウェア・ネットワークエンジニアリング企業であるExtreme Labsによる支援のもと、インドをアジアの真のデジタルコネクティビティ・ハブにするという大胆な使命を掲げ設立されたExtreme IXは、ブロードバンドの高速化の推進、信頼性向上、そして数百万のユーザーに低コストによるアクセスを実現することを通じて、インドのブロードバンド環境の向上に極めて重要な役割を果たしています。信頼されるネットワークプラットフォームとして、Extreme IXは今日、インドのインターネットバックボーンに不可欠な存在となっています。詳細はextreme-ix.orgをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。