IonQ y QuantumBasel amplían su colaboración a largo plazo en sistemas cuánticos de última generación

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), la principal compañía cuántica del mundo, anunció hoy un acuerdo ampliado con QuantumBasel, la iniciativa cuántica de uptownBasel, el campus de innovación de Suiza. El contrato extendido otorga a QuantumBasel la propiedad de su sistema existente, el IonQ Forte Enterprise, y asegura la propiedad de un sistema de nueva generación, el IonQ Tempo.

Este nuevo acuerdo eleva el valor total de la colaboración entre QuantumBasel e IonQ a más de 60 millones de dólares y extiende la presencia de IonQ en Suiza por cuatro años adicionales, hasta 2029.

