Akamai und Visa wollen durch eine Kooperation Vertrauen in den agentenbasierten Handel stärken

CAMBRIDGE, Massachusetts, und SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das Online-Geschäfte vorantreibt und schützt, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit Visa (NYSE: V) bekannt gegeben, in deren Rahmen die Identitätsprüfung, Benutzererkennung und Sicherheitskontrollen im aufstrebenden Bereich des agentenbasierten Handels verbessert werden sollen. Durch die Integration des Trusted Agent Protocol von Visa mit der Edge-basierten Verhaltensintelligenz, Benutzererkennung und dem Schutz vor Bots und Missbrauch von Akamai werden die Unternehmen die Identitäts-, Authentifizierungs- und Betrugskontrollen bereitstellen, die Händler benötigen, um KI-Agenten mit Kaufabsichten ohne Bedenken in ihren digitalen Shops willkommen zu heißen.

Vor dem Hintergrund, dass autonome KI-Agenten zunehmend im Auftrag von Verbrauchern browsen, vergleichen und Einkäufe tätigen, stehen Händler vor einer Reihe neuer Herausforderungen. Sie müssen in der Lage sein, diese neue Art von legitimem automatisiertem Datenverkehr zu erkennen, indem sie den Agenten authentifizieren, den mit dem Agenten interagierenden Nutzer identifizieren und dafür sorgen, dass die Interaktion sicher und vertrauenswürdig erfolgt. Wenn Sie diese Vertrauensbasis nicht aufbauen, laufen Sie Gefahr, die Kontrolle über Personalisierung, Sicherheit und Kundenbeziehungen zu verlieren.

Durch das Agenten-Authentifizierungsframework des Trusted Agent Protocol und die Edge-basierte Verhaltensintelligenz und Benutzererkennung von Akamai gewinnen Händler präzise Echtzeit-Einblicke in die Aktivitäten des KI-Agenten, bevor dieser Kontakt mit sensiblen Systemen hat. Durch diesen einheitlichen Ansatz können Händler vertrauenswürdige KI-Agenten zuverlässig von bösartigen Bots unterscheiden – und dadurch das Potenzial des agentenbasierten Handels voll ausschöpfen. Mit dem Trusted Agent Protocol, das von Akamai Cloud, der weltweit am weitesten verbreiteten Cloud-Plattform, unterstützt wird, können Händler so schnell und in dem Umfang agieren, wie es der agentsbasierte Handel erfordert.

„Das Versprechen des agentenbasierten Handels steht und fällt mit dem Vertrauen: Dem grundlegenden Vertrauen in einen Agenten, der im Namen einer anderen Person handelt“, so Patrick Sullivan, Chief Technology Officer, Security Strategy, Akamai Technologies. „Durch die Kombination des Trusted Agent Protocol von Visa mit der ausgefeilten Benutzererkennung und Bedrohungsintelligenz von Akamai können wir an der Lösung des Problems der doppelten Identität arbeiten, das für den KI-Handel von entscheidender Bedeutung ist. Wir können nicht nur nachweisen, wer der Agent ist, sondern vor allem auch, wen er vertritt. Auf diese Weise werden KI-Agenten vom bloßen Novum zu vertrauenswürdigen Wirtschaftsakteuren.“

„Agentischer Handel führt zu einer völlig neuen Form digitaler Interaktionen, doch er kann nur dann skaliert werden, wenn alle Akteure im Ökosystem den beteiligten Agenten vertrauen können“, so Jack Forestell, Chief Product & Strategy Officer bei Visa. „Durch die Kooperation mit Akamai bei der Implementierung des Trusted Agent Protocol stellen wir Händlern die Echtzeit-Informationen bereit, die sie benötigen, um KI-gestützte Erlebnisse ohne zusätzliche Risiken zu ermöglichen. Damit unterstützen wir die Branche dabei, selbstbewusst in die nächste Ära des Handels einzutreten.“

Laut dem 2025 Digital Fraud and Abuse Report von Akamai ist der KI-gestützte Bot-Traffic im vergangenen Jahr um 300 % gestiegen. Allein die Handelsbranche verzeichnete über einen Zeitraum von zwei Monaten mehr als 25 Milliarden KI-Bot-Anfragen. Mit der Zunahme des von Agenten generierten Traffics nimmt auch das Risikenpotenzial zu und verifizierbare Identitäten spielen eine immer wichtigere Rolle.

Das Trusted Agent Protocol adressiert diesen Bedarf direkt, da es dabei hilft sicherzustellen, dass jeder KI-Agent, der mit einer Visa-Kreditkarte bezahlt, vertrauenswürdig und authentifiziert ist und wie vorgesehen arbeitet. Das Trusted Agent Protocol nutzt eine branchenübliche Web-Infrastruktur und ermöglicht es Agenten, Informationen an Händler zu übermitteln, um nachzuweisen, dass sie für ihre spezifische Einkaufsmission autorisiert sind, Transparenz in Bezug auf den Verbraucher zu schaffen, der die Transaktion durchführt, und Zahlungsinformationen sicher über den vom Händler bevorzugten Checkout-Prozess weiterzuleiten. Das Trusted Agent Protocol wurde entwickelt, um mit minimalen Änderungen an der Infrastruktur und der Benutzererfahrung (User Experience, UX) skalierbar zu sein. Dadurch können 175 Millionen Visa-akzeptierende Händlerstandorte weltweit problemlos agentischen Handel implementieren – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Kontrolle oder Vertrauen einzugehen.

Akamai und Visa arbeiten zusammen, um Händlern zu helfen:

Legitime KI-Agenten und deren Absichten eindeutig zu identifizieren:

Das Trusted Agent Protocol von Visa unterstützt Händler bei der Unterscheidung, ob ein Agent nur surft oder eine Zahlung tätigt, während Akamai dieses Signal durch Echtzeit-Verhaltens- und Netzwerkinformationen verstärkt, um Anomalien zu erkennen.

Das Trusted Agent Protocol von Visa unterstützt Händler bei der Unterscheidung, ob ein Agent nur surft oder eine Zahlung tätigt, während Akamai dieses Signal durch Echtzeit-Verhaltens- und Netzwerkinformationen verstärkt, um Anomalien zu erkennen. Den Agenten zuverlässig mit dem zugehörigen Benutzer zu verknüpfen:

Das Trusted Agent Protocol unterstützt Agenten beim Weiterleiten relevanter Informationen, um jeden verifizierten Agenten mit dem Verbraucher zu verknüpfen, für den er handelt. Akamai sichert diese Identität durch eine Edge-basierte Benutzererkennung. Dabei werden die Risikolage, Vertrauenssignale und der Kontokontext berücksichtigt, auf die sich Händler verlassen, um Betrugsfälle zu erkennen und zu verhindern.

Das Trusted Agent Protocol unterstützt Agenten beim Weiterleiten relevanter Informationen, um jeden verifizierten Agenten mit dem Verbraucher zu verknüpfen, für den er handelt. Akamai sichert diese Identität durch eine Edge-basierte Benutzererkennung. Dabei werden die Risikolage, Vertrauenssignale und der Kontokontext berücksichtigt, auf die sich Händler verlassen, um Betrugsfälle zu erkennen und zu verhindern. Sichere und vorhersehbare Zahlungsvorgänge zu ermöglichen:

Das Trusted Agent Protocol unterstützt Agenten dabei, Zahlungsinformationen so zu übermitteln, wie es ein Händler von einem Agenten erwartet, angefangen bei Netzwerk-Token bis hin zu Mikrozahlungen. Akamai verstärkt diesen Prozess zusätzlich durch einen durchgängigen Schutz, indem die Authentizität des Agenten überprüft wird. So lassen sich Betrug oder Missbrauch verhindern, bevor sie sich auf die Transaktion auswirken können.

Neun der weltweiten Top-10-Einzelhändler verlassen sich auf Akamai, um ihren digitalen Handel voranzutreiben und zu schützen und so schnelle, sichere und nahtlose Einkaufserlebnisse zu ermöglichen. Tausende Unternehmen weltweit schenken Akamai ihr Vertrauen, da das Unternehmen E-Commerce-Marktführern dabei hilft, Traffic-Spitzen zu bewältigen, die Performance zu beschleunigen und Online-Shops im globalen Maßstab zu schützen.

Über Akamai

Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das Online-Geschäfte unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, erstklassigen Bedrohungsinformationen und unser globales Operations-Team sorgen für umfassenden Schutz, um Unternehmensdaten und -anwendungen überall zu sichern. Die Full-Stack-Cloud-Computing-Lösungen von Akamai überzeugen durch Leistung und Erschwinglichkeit auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen schenken Akamai ihr Vertrauen, die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise zu bieten, die sie benötigen, um ihr Geschäft vertrauensvoll auszubauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.