ASN Bank assina contrato com a HCLTech para acelerar a transformação digital e aprimorar a experiência do cliente

UTRECHT, Países Baixos e NOIDA, Índia--(BUSINESS WIRE)--A HCLTech, uma empresa líder mundial em tecnologia, anunciou hoje que foi escolhida como parceira estratégica pelo ASN Bank (anteriormente conhecido como Volksbank), o quarto maior banco de varejo nos Países Baixos.

Como parte de sua recente estratégia "Simplificar e Crescer", o ASN Bank pretende modernizar e uniformizar sua infraestrutura de TI, o que implicará na consolidação dos serviços de TI, na simplificação do ambiente de fornecedores e na criação de uma organização preparada para o futuro. Nos termos do contrato plurianual, a HCLTech dará suporte aos aplicativos corporativos do ASN Bank e otimizará os serviços por meio de um modelo de entrega distribuída, visando aumentar a eficiência e aprimorar a experiência do cliente.

Michel Ruijterman, diretor de informática do ASN Bank: “Com a assinatura deste contrato, o histórico comprovado da HCLTech em prover soluções escaláveis e inovadoras, adequadas ao setor de serviços financeiros, implica que agora podemos avançar com segurança na otimização de nossos negócios, reduzindo a quantidade de produtos existentes e ajustando os processos e sistemas que sustentam a nossa nova abordagem estratégica. A padronização e a maior automatização dos nossos sistemas possibilitarão uma organização mais eficiente e eficaz das nossas operações comerciais”.

Sudip Lahiri, vice-presidente executivo e diretor de serviços financeiros para a Europa da HCLTech: “Com o alinhamento de nossa mentalidade de engenharia e soluções escaláveis ​​e orientadas ao domínio com as metas estratégicas do ASN Bank, vamos estar preparados para produzir um impacto tangível e valor a longo prazo, estabelecendo as bases para operações preparadas para o futuro. A parceria com o ASN Bank significa um grande avanço para a HCLTech, à medida que expandimos nossa presença no setor bancário holandês”.

Sobre o ASN Bank

O ASN Bank se destaca como um banco acessível e inovador, voltado para as pessoas, a sociedade e o futuro. Contribuímos de maneira sustentável com soluções financeiras para nossos clientes, enquanto lidamos com questões sociais na Holanda. Prestamos atenção especial à sustentabilidade, ao bem-estar financeiro e à moradia de qualidade e acessível.

Nossos serviços se concentram principalmente em pagamentos, poupança e hipotecas, sempre priorizando os interesses do cliente e o impacto social. Como um banco, conciliamos a praticidade da segurança inerente aos serviços bancários móveis com a eficácia da assessoria personalizada. Graças à nossa rede nacional de agências, também estamos fisicamente próximos quando isso importa. Com esta abordagem, o ASN Bank assume uma posição diferenciada no panorama bancário holandês. Atualmente, prestamos serviços a três milhões de clientes, nos posicionando como o quarto maior banco de varejo nos Países Baixos.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa multinacional de tecnologia, com mais de 226.600 colaboradores em 60 países, que oferece recursos líderes do setor, centrados em IA, tecnologia digital, engenharia, nuvem e software, sustentados por um extenso portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Atuamos com clientes em todos os principais segmentos, oferecendo soluções para as áreas de serviços financeiros, manufatura, ciências biológicas e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo, mobilidade e serviços públicos. A receita consolidada nos 12 meses encerrados em setembro de 2025 totalizou US$ 14,2 bilhões. Para saber como podemos acelerar o seu progresso, acesse hcltech.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Para obter mais detalhes, entre em contato com:

HCLTech
Meredith Bucaro, Américas
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, Índia
nitin-shukla@hcltech.com

