Taylor Wessing diversifieert zijn internationale strategie

DÜSSELDORF, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Het internationale advocatenkantoor Taylor Wessing is van plan zijn strategie binnen de internationale alliantie te diversifiëren om internationale groei en innovatie te stimuleren.

Het Engelse deel van het partnerschap streeft naar een fusie met het Amerikaanse advocatenkantoor Winston & Strawn en zal – afhankelijk van een nog te nemen besluit van de partners – de Taylor Wessing-alliantie eind april 2026 verlaten. Beide partijen willen hun succesvolle gezamenlijke internationale cliëntenwerk ongewijzigd voortzetten. De samenwerking tussen Taylor Wessing en het toekomstige Anglo-Amerikaanse kantoor Winston Taylor zal daarom naadloos worden voortgezet op basis van een samenwerkingsovereenkomst, waardoor cliënten geen veranderingen zullen ondervinden in hun samenwerking met Taylor Wessing.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.