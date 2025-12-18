IonQ et QuantumBasel renforcent leur partenariat à long terme dans le domaine des systèmes quantiques de nouvelle génération

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), leader mondial dans le domaine de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord élargi avec QuantumBasel, l'initiative quantique du campus d'innovation uptownBasel, en Suisse. Le contrat prolongé accorde à QuantumBasel la propriété de son système IonQ Forte Enterprise actuel et lui garantit la propriété d'un système Tempo de nouvelle génération.

Ce nouvel accord porte la valeur totale du partenariat entre QuantumBasel et IonQ à plus de 60 millions de dollars et permet à IonQ de rester en Suisse pendant quatre autres années, jusqu'en 2029. QuantumBasel est le centre d'innovation officiel d'IonQ en Europe. Il sert de plaque tournante pour l'industrie, les universités et les instituts de recherche européens qui souhaitent explorer les applications pratiques de l'informatique quantique et accéder aux derniers systèmes d'IonQ destinés aux entreprises.

« Notre partenariat élargi avec QuantumBasel représente une pierre angulaire de la stratégie internationale d'IonQ », a déclaré Niccolo de Masi, président-directeur général d'IonQ. « QuantumBasel reste un pôle d'innovation essentiel pour notre entreprise alors que nous développons l'adoption de la technologie quantique. Nous développons en Europe un écosystème prêt pour le quantique, capable de faire progresser les sciences des matériaux, la défense, l'IA, les sciences de la vie, la logistique et bien d'autres domaines. »

QuantumBasel et IonQ élargissent également leurs efforts de recherche collaborative, avec de nouveaux axes de travail axés sur l'optimisation des grands modèles linguistiques (LLM) et le développement de techniques hybrides quantiques-classiques pour des cas d'utilisation avancés en informatique. Ces efforts tendent à libérer la valeur commerciale à court terme des technologies quantiques en améliorant les performances des modèles d'IA et en explorant de nouveaux cadres algorithmiques.

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec IonQ, qui nous permettra d'explorer ensemble les possibilités offertes aujourd'hui et demain par l'informatique quantique. Le système installé sur place servira également de catalyseur pour une communauté dynamique à uptownBasel », a déclaré Thomas Landolt, PDG de QuantumBasel.

IonQ étendra sa présence et augmentera ses effectifs techniques et de recherche, soutenant à la fois le développement de systèmes et la recherche collaborative. Cet accord renforce encore le rôle de QuantumBasel en tant que destination pour les technologies de nouvelle génération, offrant un accès direct aux systèmes IonQ pour les entreprises, les universités, les start-ups et les instituts de recherche à travers l'Europe.

S'appuyant sur IonQ Forte Enterprise, le prochain système de QuantumBasel sera IonQ Tempo. Ce système s'inscrit dans la feuille de route d'IonQ qui consiste à fournir des ordinateurs quantiques plus performants et tolérants aux pannes. Ces systèmes devraient prendre en charge des circuits quantiques plus complexes et des opérations plus fidèles, ce qui permettra de faire progresser l'utilisation de l'informatique quantique dans des secteurs critiques tels que la finance, les matériaux, la découverte de médicaments et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Ce partenariat dans le domaine de l'informatique quantique devrait s'étendre sur quatre générations de systèmes IonQ.

L'annonce d'aujourd'hui vient confirmer la présence croissante d'IonQ dans l'Union européenne et son engagement à accélérer le développement des technologies quantiques à l'échelle mondiale, notamment grâce à son récent accord avec CCRM Nordic. IonQ a annoncé l'achèvement du premier centre d'innovation européen sur le campus uptownBasel en décembre 2024 et a depuis établi d'autres partenariats dans l'UE, notamment avec Einride en Suède, les acquisitions d'Oxford Ionics au Royaume-Uni et d'ID Quantique en Suisse, ainsi que la création d'IonQ Italia dirigée par Marco Pistoia.

À propos de QuantumBasel

QuantumBasel est un centre de compétences dédié à l’informatique quantique et à l’intelligence artificielle ; il facilite l’accès à l’informatique quantique commerciale afin de stimuler l’innovation. QuantumBasel accorde une importance particulière à la neutralité technologique et constitue le premier pôle commercial d’informatique quantique en Suisse, offrant un accès à des infrastructures matérielles fournies par IBM, D-Wave et IonQ. L’équipe de QuantumBasel, composée de spécialistes en informatique quantique et en science des données, forme et accompagne les entreprises, mène des projets en informatique quantique et en intelligence artificielle, et collabore étroitement avec des universités et des institutions académiques. Grâce à un écosystème connecté à l’international, QuantumBasel donne accès à des savoir-faire et des technologies de pointe, permettant aux entreprises des secteurs de la production industrielle, de la logistique, de la finance, de l’énergie, des sciences de la vie ainsi qu’aux start-up de réaliser des innovations qu’elles ne pourraient développer de manière autonome. www.quantumbasel.com .

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. [NYSE : IONQ] est le leader mondial des technologies quantiques proposant des solutions pour résoudre les problèmes les plus complexes au monde. Les ordinateurs quantiques de dernière génération d'IonQ, IonQ Forte et IonQ Forte Enterprise, sont les derniers-nés d'une gamme de systèmes de pointe qui ont aidé des clients et partenaires tels qu'Amazon Web Services, AstraZeneca, et NVIDIA à multiplier par 20 leurs performances. L'entreprise a atteint une fidélité de porte à deux qubits de 99,99 %, établissant ainsi un record mondial en matière de performances informatiques quantiques en 2025.

La société accélère son plan d’action technologique et prévoit de fournir d’ici 2030 les ordinateurs quantiques les plus puissants au monde, avec 2 millions de qubits, afin d’accélérer l’innovation dans les domaines de la découverte de médicaments, de la science des matériaux, de la modélisation financière, de la logistique, de la cybersécurité et de la défense. Les progrès réalisés par IonQ dans le domaine des réseaux quantiques positionnent la société comme un leader dans la construction de l’internet quantique.

IonQ est implantée dans le Maryland, à Washington, en Californie, au Colorado, dans le Massachusetts, dans le Tennessee, au Royaume-Uni, à Toronto, en Italie, en Corée du Sud, en Suède et en Suisse. La technologie innovante et la croissance rapide de l'entreprise ont été reconnues dans le classement Fortune Future 50, l'indice d'excellence 2025 de Newsweek et la liste Forbes des entreprises à moyenne capitalisation les plus performantes en 2025. Disponible auprès de tous les principaux fournisseurs de services cloud, IonQ rend la technologie quantique plus accessible et plus performante que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IonQ.com.

Déclarations prospectives de IonQ

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes à caractère prospectif. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, ainsi que d’autres expressions similaires, ont pour objectif d’identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations incluent notamment celles relatives aux capacités et aux projets d’IonQ en matière d’informatique quantique ; au rôle de la technologie d’IonQ dans l’obtention d’un avantage quantique commercial ou dans la fourniture, à l’avenir, d’une informatique quantique évolutive et tolérante aux pannes ; à la pertinence et à l’utilité des algorithmes et applications quantiques exécutés sur les ordinateurs quantiques d’IonQ ; à la nécessité, à l’efficacité et aux impacts futurs des offres d’IonQ actuellement disponibles ; ainsi qu’à l’évolutivité, la fidélité, l’efficacité, la viabilité, l’accessibilité, l’efficacité opérationnelle, l’importance, la fiabilité, les performances, la rapidité, l’impact, le caractère pratique, la faisabilité et la maturité commerciale des offres d’IonQ. Les déclarations prospectives constituent des prévisions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs, fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles, et sont, de ce fait, soumises à des risques et incertitudes. De nombreux facteurs pourraient entraîner des différences substantielles entre les événements futurs réels et les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, notamment, sans s’y limiter : la capacité d’IonQ à mettre en œuvre sa feuille de route technologique ; les évolutions des secteurs concurrentiels dans lesquels IonQ opère, y compris le développement de technologies concurrentes ; la capacité d’IonQ à fournir de la valeur, et celle de ses clients à en tirer, à partir de ses offres ; la capacité d’IonQ à fournir des portes quantiques plus rapides et plus fidèles avec moins d’erreurs, à améliorer le transfert d’informations et la précision des réseaux, ou à réduire le bruit et les erreurs ; la capacité d’IonQ à commercialiser efficacement ses solutions auprès des entités gouvernementales et des grandes entreprises ; les changements législatifs et réglementaires affectant les activités d’IonQ et de ses fournisseurs ; la capacité d’IonQ à mettre en œuvre ses plans d’affaires, prévisions, feuilles de route et autres attentes, à identifier et concrétiser des partenariats et des opportunités, et à fidéliser ou attirer de nouveaux clients ; la capacité d’IonQ à pénétrer efficacement de nouveaux marchés ; la capacité d’IonQ à fournir ses services et produits dans les délais actuellement anticipés ; l’incapacité d’IonQ à attirer et retenir des talents clés ; l’incapacité d’IonQ à intégrer efficacement les actifs acquis de Qubitekk, Inc. et à finaliser l’acquisition d’une participation majoritaire dans ID Quantique SA ; la décision des clients d’IonQ de ne pas prolonger leurs contrats vers de nouvelles phases ; l’incapacité des fournisseurs d’IonQ à livrer, dans les délais, des composants répondant aux attentes ; les changements dans les dépenses ou les politiques du gouvernement américain susceptibles d’affecter les clients d’IonQ ; ainsi que les risques associés aux ventes au gouvernement américain, notamment la disponibilité des financements et les dispositions permettant au gouvernement de résilier ou de modifier unilatéralement les contrats pour convenance ; D’autres facteurs incluent les changements législatifs et réglementaires affectant les brevets d’IonQ, ainsi que la capacité d’IonQ à maintenir ou à obtenir une protection par brevet pour ses produits et technologies, y compris une protection d’une portée suffisante pour conférer un avantage concurrentiel. Il est recommandé d’examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes divulgués dans les documents déposés par la société, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport financier périodique le plus récent d’IonQ (formulaire 10-Q ou 10-K) déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents identifient et analysent d’autres risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les événements et résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, et IonQ n’assume aucune obligation, ni intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. IonQ ne donne aucune assurance quant à la réalisation de ses attentes. IonQ peut ou non décider, à l’avenir, de mettre en œuvre ou d’utiliser d’une quelconque manière les inventions décrites dans les brevets délivrés.

