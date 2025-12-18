ASN Bank firma un contrato con HCLTech para impulsar su transformación digital y mejorar la experiencia del cliente

UTRECHT, Países Bajos & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, líder global en tecnología, anunció hoy que fue seleccionada como socio estratégico por ASN Bank (anteriormente de Volksbank), el cuarto banco minorista más grande de los Países Bajos.

Como parte de su nueva estrategia “Simplify and Grow”, ASN Bank apunta a modernizar y estandarizar su arquitectura de TI. Esto incluye consolidar los servicios de TI, simplificar el ecosistema de proveedores y construir una organización preparada para el futuro. Bajo este acuerdo multianual, HCLTech respaldará las aplicaciones empresariales de ASN Bank y optimizará los servicios mediante un modelo de entrega distribuido, con el objetivo de aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente.

Michel Ruijterman, director de informática de ASN Bank: “Con la firma de este acuerdo, la trayectoria comprobada de HCLTech en soluciones escalables e innovadoras, adaptadas al sector de servicios financieros, nos permite avanzar con confianza en la optimización de nuestro negocio. Podremos reducir la cantidad de productos existentes y alinear los procesos y sistemas bajo nuestra nueva estrategia. Estandarizar y automatizar aún más nuestros sistemas nos permitirá gestionar nuestras operaciones de manera más eficiente y efectiva”.

Sudip Lahiri, vicepresidente ejecutivo y responsable de servicios financieros para Europa en HCLTech: “Al alinear nuestra mentalidad de ingeniería y nuestras soluciones escalables basadas en el dominio con los objetivos estratégicos de ASN Bank, estamos preparados para generar un impacto tangible y valor a largo plazo, sentando las bases para operaciones listas para el futuro. Colaborar con ASN Bank representa un avance importante para HCLTech mientras ampliamos nuestra presencia en el sector bancario neerlandés”.

Acerca de ASN Bank

ASN Bank es un banco accesible y con visión de futuro, enfocado en las personas, la sociedad y el medio ambiente. Contribuye de manera sostenible a soluciones financieras para sus clientes y aborda cuestiones sociales en los Países Bajos. Presta especial atención a la sostenibilidad, al bienestar financiero y a la vivienda adecuada y accesible.

Sus servicios se centran principalmente en pagos, ahorro e hipotecas, siempre considerando tanto los intereses del cliente como el impacto social. Como banco, combina la comodidad de la banca móvil segura con el valor del asesoramiento personalizado. Gracias a su red nacional de sucursales, también está físicamente cerca cuando los clientes más lo necesitan. Con este enfoque, ASN Bank ocupa una posición distintiva en el panorama bancario neerlandés. Actualmente, atiende a tres millones de clientes, lo que lo convierte en el cuarto banco minorista más grande de los Países Bajos.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 226 600 empleados en 60 países, ofreciendo capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnologías digitales, ingeniería, nube y software, respaldadas por un amplio portafolio de servicios y productos tecnológicos. Trabaja con clientes de todos los sectores principales, brindando soluciones para servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios, comercio minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses finalizados en septiembre de 2025 alcanzaron 14 200 millones de dólares. Para descubrir cómo HCLTech puede impulsar el progreso de su empresa, visite hcltech.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.