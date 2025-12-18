Megaport进军印度市场，通过收购Extreme IX加速全球增长

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的网络即服务(NaaS)提供商Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”)今日宣布，已从总部位于保加利亚的软件与网络工程公司、Extreme IX平台的孵化者Extreme Labs手中收购印度领先的互联网交换中心运营商Extreme IX。此次收购将Megaport的全球平台拓展至全球增长最快的数字基础设施市场之一，并支持公司在亚太地区提供可扩展、高性能连接服务的战略。

通过此次收购，Megaport将进驻印度主要城市的七大互联网交换中心：德里、加尔各答、海德拉巴、金奈、班加罗尔、孟买和浦那，连接40多个数据中心和400多家客户。这一举措将Megaport原计划的市场进入时间提前了近三年，同时吸纳了一支经验丰富的本地团队，涵盖运营、支持、销售、财务和管理等领域，为快速整合和未来增长提供保障。

印度境内的Extreme IX网络将被整合至Megaport的全球平台，未来数月将分阶段推出Megaport的各类服务，包括云连接、数据中心互联、虚拟边缘和计算服务。此次整合使Megaport的全球业务版图扩展至27个国家，进一步巩固其在亚太地区的布局，通过融合两大互补平台的优势，将为印度乃至全球的客户提供更强大的服务能力。

Megaport首席执行官Michael Reid表示：“将Extreme IX纳入Megaport Company，我们得以将印度最受信赖的网络平台与我们的全球软件定义网络(SDN)相结合。这不仅扩大了我们的业务版图，加速了公司进入该地区市场的进程，还能为客户在这个全球最大经济体之一提供无缝、高性能的连接服务。通过将我们的平台引入印度，我们不仅能让客户低延迟接入领先的互联网交换中心和数据中心，还能帮助他们在数秒内搭建跨地域、跨生态系统的高性能、敏捷网络。”

Extreme Labs联合创始人Victor Francess是一位经验丰富的行业领袖，在基础设施发展和企业连接领域拥有卓越业绩。他表示：“我对未来的发展充满期待，也很自豪能看到Extreme IX网络成为Megaport全球愿景的一部分。”

“与Megaport的强强联手标志着Extreme IX开启了令人振奋的新篇章。过去十年间，我们打造了印度最受信赖、最具韧性且由社区驱动的互联网交换中心网络之一。借助Megaport的全球规模、资本投入和先进产品能力，我们现在有机会将这个平台提升到一个全新的水平。”

关于Megaport

Megaport正以智能、简便的一体化平台，重塑企业连接其基础架构的方式。用户只需点击几次，即可构建安全、可扩展且高度灵活的网络，几分钟内即可接入全球端点并开通私有连接路径。作为全球领先企业信赖的合作伙伴，Megaport与全球服务提供商、数据中心运营商、系统集成商及托管服务商携手合作，目前已在全球1,000多个节点提供服务。Megaport已通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证。加入网络连接的全新时代，请访问 megaport.com 。

关于Extreme IX

Extreme IX是印度市场领先的互联网交换中心平台，承载着该国最大的网络流量，连接着7座城市、49个地点的400多个网络。该平台由总部位于保加利亚的软件与网络工程公司Extreme Labs孵化，成立之初便怀揣着一个宏伟使命，那就是将印度打造成亚洲真正的数字连接枢纽。Extreme IX在提升印度宽带格局方面发挥着关键作用，助力提升网络速度、增强可靠性，并为数百万用户提供更经济实惠的网络接入服务。如今，Extreme IX已成为备受信赖的网络平台，也是印度互联网骨干网的重要组成部分。敬请访问extreme-ix.org。

