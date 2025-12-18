-

IonQ en QuantumBasel breiden langdurige samenwerking uit op het gebied van volgende generatie kwantumsystemen

Uitbreiding versterkt QuantumBasel als IonQ's innovatiecentrum in Europa; voegt IonQ Tempo en systeem van de volgende generatie toe om kwantumcommercialisering te bevorderen

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), 's werelds toonaangevende kwantumbedrijf, heeft vandaag een uitgebreide overeenkomst aangekondigd met QuantumBasel, het kwantuminitiatief van uptownBasel, de innovatiecampus van Zwitserland. Het verlengde contract verleent QuantumBasel het recht om eigenaar te worden van het bestaande IonQ Forte Enterprise-systeem en verzekert het recht op een Tempo-systeem van de volgende generatie.

Deze nieuwe overeenkomst brengt de totale waarde van de samenwerking tussen QuantumBasel en IonQ op meer dan 60 miljoen dollar en verlengt de aanwezigheid van IonQ in Zwitserland met nog eens vier jaar, tot en met 2029.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

