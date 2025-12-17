IonQ e QuantumBasel ampliano la collaborazione a lungo termine nei sistemi quantistici di nuova generazione
L'estensione consolida QuantumBasel come il centro innovativo di IonQ in Europa; aggiunge IonQ Tempo e il sistema di nuova generazione per portare avanti la commercializzazione quantistica
COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), la principale azienda al mondo in ambito quantistico, oggi ha annunciato un accordo ampliato con QuantumBasel, l'iniziativa quantistica di uptownBasel, il campus svizzero delle innovazioni. Il contratto esteso concede a QuantumBasel il possesso del suo sistema esistente IonQ Forte Enterprise e garantisce il possesso di un sistema Tempo di nuova generazione.
Questo nuovo accordo porta a oltre 60 milioni di dollari il valore totale della collaborazione tra QuantumBasel e IonQ ed estende per altri quattro anni la presenza in sede di IonQ in Svizzera, fino alla fine del 2029.
