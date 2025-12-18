Die ASN Bank unterzeichnet einen Vertrag mit HCLTech, um die digitale Transformation zu beschleunigen und das Kundenerlebnis zu verbessern

UTRECHT, Niederlande & NOIDA, Indien--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, von der ASN Bank (ehemals de Volksbank), der viertgrößten Privatkundenbank der Niederlande, als strategischer Partner ausgewählt worden zu sein.

Im Rahmen ihrer neuen Strategie „Simplify and Grow“ will die ASN Bank ihre IT-Architektur modernisieren und standardisieren. Dies umfasst die Konsolidierung der IT-Services, die Vereinfachung der Lieferantenlandschaft und den Aufbau einer Organisation, die für die Zukunft gerüstet ist. Gemäß der auf mehrere Jahre angelegten Vereinbarung wird HCLTech die Unternehmensanwendungen der ASN Bank unterstützen und die Services durch ein verteiltes Bereitstellungsmodell optimieren, damit die Effizienz gesteigert und das Kundenerlebnis verbessert wird.

Michel Ruijterman, Chief Information Officer, ASN Bank: „Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung bedeutet, dass wir dank der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von HCLTech bei der Bereitstellung skalierbarer, innovativer Lösungen, die auf den Finanzdienstleistungssektor zugeschnitten sind, nun voller Zuversicht die Rationalisierung unseres Geschäfts vorantreiben können, indem wir die Anzahl der bestehenden Produkte reduzieren und die zugrunde liegenden Prozesse und Systeme an unsere neue Strategie anpassen. Die Standardisierung und weitere Automatisierung unserer Systeme wird es uns erlauben, unsere Geschäftsabläufe effizienter und effektiver zu organisieren.“

Sudip Lahiri, Executive Vice President und Head of Financial Services für Europa bei HCLTech: „Indem wir unser technisches Mindset und unsere skalierbaren, domänenorientierten Lösungen auf die strategischen Ziele der ASN Bank abstimmen, sind wir bestens aufgestellt, um greifbare Ergebnisse und langfristigen Mehrwert zu erzielen und damit die Grundlage für zukunftsfähige Geschäftsabläufe zu schaffen. Mit der ASN Bank zu kooperieren ist ein bedeutender Meilenstein für HCLTech im Hinblick auf den Ausbau unserer Präsenz im niederländischen Bankensektor.“

Über die ASN Bank

Die ASN Bank ist eine kundenfreundliche und zukunftsorientierte Bank, bei der sich alles um Menschen, Gesellschaft und Zukunft dreht. Wir tragen nachhaltig dazu bei, unseren Kunden Finanzlösungen anzubieten und gleichzeitig gesellschaftliche Probleme in den Niederlanden in Angriff zu nehmen. Unser Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf Nachhaltigkeit, finanzieller Gesundheit und gutem, bezahlbarem Wohnraum.

Unser Leistungsangebot konzentriert sich hauptsächlich auf Zahlungsdienstleistungen, Sparprodukte und Hypotheken, wobei wir immer sowohl die Interessen unserer Kunden als auch die gesellschaftlichen Auswirkungen im Blick haben. Als Bank kombinieren wir den Komfort von sicherem Mobile Banking mit der Kompetenz persönlicher Beratung. Dank unseres landesweiten Filialnetzes sind wir auch persönlich für unsere Kunden da, wenn es darauf ankommt. Durch diesen Ansatz unterscheidet sich die ASN Bank deutlich von anderen Banken in der niederländischen Bankenlandschaft. Derzeit betreuen wir drei Millionen Kunden und sind damit die viertgrößte Privatkundenbank in den Niederlanden.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.600 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität sowie den öffentlichen Dienst. Der konzernweite Umsatzerlös belief sich in den 12 Monaten bis September 2025 auf 14,2 Milliarden US-Dollar. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.