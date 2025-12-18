Megaport s’étend en Inde et accélère sa croissance mondiale grâce à l’acquisition d’Extreme IX

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), le premier fournisseur mondial de réseau en tant que service (NaaS), a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’Extreme IX, le premier opérateur d’échange Internet en Inde, auprès d’Extreme Labs, une société d’ingénierie logicielle et réseau basée en Bulgarie qui a incubé la plateforme Extreme IX. Cette acquisition étend la plateforme mondiale de Megaport à l’un des marchés d’infrastructure numérique les plus dynamiques au monde et soutient la stratégie de la société visant à fournir des services de connectivité évolutifs et hautement performants dans toute la région APAC.

Cette acquisition établit la présence de Megaport dans sept points d’échange Internet dans les principales métropoles indiennes : Delhi, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai et Pune, reliant plus de 40 centres de données et plus de 400 clients. Elle accélère également de près de trois ans l’entrée prévue de Megaport sur le marché, tout en ajoutant une équipe expérimentée dans le pays, couvrant les opérations, le support, les ventes, les finances et la direction, afin de permettre une intégration rapide et une croissance future.

Le réseau Extreme IX à travers l’Inde sera intégré à la plateforme mondiale de Megaport, permettant un déploiement progressif des services Megaport au cours des prochains mois, notamment la connectivité cloud, les interconnexions de centres de données, la périphérie virtuelle et les services de calcul. Cette intégration étend la présence mondiale de Megaport à 27 pays et renforce encore sa présence dans la région Asie-Pacifique, en combinant les atouts de deux plateformes complémentaires afin d’offrir des capacités améliorées aux clients en Inde et dans le monde entier.

« En intégrant Extreme IX à Megaport Company, nous combinons la plateforme réseau la plus fiable d’Inde avec notre SDN mondial. Cela élargit notre portée, accélère notre entrée dans la région et offre à nos clients une connectivité transparente et hautement performante dans l’une des plus grandes économies mondiales », déclare Michael Reid, directeur général de Megaport. « En introduisant notre plateforme en Inde, nous permettons non seulement un accès à faible latence aux principaux points d’échange Internet et centres de données, mais nous aidons également nos clients à construire en quelques secondes des réseaux hautement performants et agiles, au-delà des frontières et des écosystèmes. »

Victor Francess, cofondateur d’Extreme Labs et leader expérimenté du secteur avec une solide expérience dans la croissance des infrastructures et la connectivité d’entreprise, déclare : « Je suis très enthousiaste à l’idée de ce qui nous attend et je suis fier de voir le réseau Extreme IX s’intégrer dans la vision mondiale de Megaport. »

« Notre alliance avec Megaport marque un nouveau chapitre passionnant pour Extreme IX. Au cours de la dernière décennie, nous avons construit l’un des réseaux d’échange Internet les plus fiables, les plus résilients et les plus axés sur la communauté en Inde. Grâce à l’envergure mondiale, aux investissements en capital et aux capacités avancées des produits de Megaport, nous avons désormais la possibilité de faire passer cette plateforme à un tout autre niveau. »

À propos de Megaport

Megaport change la façon dont les entreprises connectent leur infrastructure, avec une plateforme simple et intelligente pour gérer chaque connexion. Créez des réseaux sécurisés, évolutifs et agiles en quelques clics, accédez à des terminaux mondiaux et créez des chemins d’accès privés en quelques minutes. Reconnu par les plus grandes entreprises du monde, Megaport travaille en partenariat avec des fournisseurs de services internationaux, des opérateurs de réseaux de distribution, des intégrateurs de systèmes et des sociétés de services gérés, et opère dans plus de 1000 sites dans le monde. Megaport est certifié ISO/CEI 27001. Rejoignez la révolution du réseau sur megaport.com.

À propos d’Extreme IX

Extreme IX est la plateforme d’échange Internet leader sur le marché indien, transportant le trafic le plus important du pays et interconnectant plus de 400 réseaux dans 7 villes et 49 sites. Incubée par Extreme Labs, une société d’ingénierie logicielle et réseau basée en Bulgarie, et fondée avec la mission audacieuse de positionner l’Inde comme un véritable hub de connectivité numérique pour l’Asie, Extreme IX joue un rôle central dans l’amélioration du paysage national du haut débit, en augmentant les débits, en améliorant la fiabilité et en offrant un accès plus abordable à des millions d’utilisateurs. Aujourd’hui, Extreme IX est une plateforme réseau fiable et un élément essentiel de l’infrastructure Internet indienne. Rendez-vous sur extreme-ix.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.