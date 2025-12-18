Megaport breidt uit naar India en versnelt wereldwijde groei met overname van Extreme IX

BRISBANE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), 's werelds toonaangevende Network as a Service (NaaS)-provider, heeft vandaag de overname aangekondigd van Extreme IX, India's toonaangevende internet knooppuntexploitant. Extreme IX is overgenomen van Extreme Labs, een in Bulgarije gevestigd software- en netwerkengineeringbedrijf dat het Extreme IX-platform heeft ontwikkeld. De overname breidt het wereldwijde platform van Megaport uit naar een van 's werelds snelst groeiende markten voor digitale infrastructuur en ondersteunt de strategie van het bedrijf om schaalbare, hoogwaardige connectiviteitsdiensten te leveren in de hele APAC-regio.

