Taylor Wessing flexibilisiert internationale Strategie

DÜSSELDORF, Germany--(BUSINESS WIRE)--Die internationale Anwaltskanzlei Taylor Wessing flexibilisiert ihre Strategie innerhalb ihres Verbundes, um weiteres Wachstum und Innovation voranzutreiben.

Die britische Partnerschaft strebt eine Fusion mit der US-Kanzlei Winston & Strawn an und würde – abhängig von einer noch ausstehenden Partnerentscheidung – Ende April 2026 aus dem Taylor Wessing Verein ausscheiden. Beide Seiten wollen ihre erfolgreiche, gemeinsame Mandantenberatung unverändert weiterführen. Daher wird die Zusammenarbeit mit der amerikanisch-britischen Kanzlei Winston Taylor auf Basis einer Kooperationsvereinbarung fortgesetzt. Dadurch ist sichergestellt, dass Mandanten keine Veränderungen in ihrer Zusammenarbeit mit Taylor Wessing erfahren werden.

Mit der neuen offenen Strategie der Kanzlei wird Taylor Wessing gleichermaßen den strategischen Erfordernissen in ihren unterschiedlichen Märkten gerecht.

Der Taylor Wessing Verbund mit seinen sechzehn Büros in zehn Ländern in Kontinental-Europa und China schließt eine US-Fusion derzeit aus. Stattdessen will der Verbund sowohl mit Winston Taylor als auch wie bisher mit anderen US-Kanzleien zusammenarbeiten. Zugleich wird Taylor Wessing ihre Sektoren-Strategie konsequent und innovationsgetrieben weiterentwickeln und den Fokus noch stärker auf die Bedürfnisse der Mandanten in diesen Sektoren legen.

Dr. Oliver Bertram, Global Co-Chair bei Taylor Wessing, sagt zu der strategischen Öffnung der Kanzlei:

„Wir werden unsere internationalen Marktchancen als Taylor Wessing nachhaltig erweitern. Als unabhängiger europäischer Verbund streben wir das Beste aus beiden Welten an: Zum einen betreuen wir durch die Kooperationsvereinbarung mit den englischen Kollegen weiterhin unsere gemeinsamen internationalen Mandanten auf Top-Niveau. Zum anderen treiben wir Wachstum und Innovationskultur unseres Taylor Wessing Verbundes voran, auch gemeinsam mit anderen Kanzleien in Europa und den USA. Das ist ein ambitioniertes, chancenreiches Modell für Taylor Wessing – und für unsere Mandanten ändert sich nichts.“

Zur künftigen Positionierung der Kanzlei ergänzt Oliver Bertram:

„Auf Basis unserer bestehenden Langfrist-Strategie wollen wir Taylor Wessing als innovationsgetriebenes European Powerhouse in der internationalen Rechtsberatung weiterentwickeln. Das bedeutet für uns konsequente Fokussierung: auf die Bedarfe unserer Mandanten in unseren Industriesektor-Teams, auf digitalisierten Mehrwert in unserer Beratung und auf ein marktgerechtes Preisgefüge. Mit diesem Dreifachfokus und mit Qualität, Agilität und innovationsgetriebenem Full-Service wollen wir mit unseren Mandanten in Europa, den USA und Asien erfolgreich agieren und wachsen."

Der neue Taylor Wessing Verbund wird ab Mai 2026 an folgenden Standorten vertreten sein:

Europa

Deutschland (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München)

Frankreich (Paris)

Österreich (Wien)

Polen (Warschau)

Slowakei (Bratislava)

Tschechischen Republik (Prag)

Ukraine (Kiew)

Ungarn (Budapest)

Asien

In China (Repräsentanzbüros in Shanghai und Peking)

Nordamerika

In den USA (Repräsentanzbüros in San Francisco und New York)