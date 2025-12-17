Gestion mondiale d’actifs CI abaisse la cote de risque du FNB Indice Morningstar International Valeur CI (VXM)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé que la cote de risque des parts ordinaires couvertes du FNB Indice Morningstar International Valeur CI (TSX : VXM) passe de « moyenne à élevée » à « moyenne », avec effet immédiat.

Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement, incluant des FNB. GMA CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois par an et chaque fois qu'un fonds subit un changement significatif. Ce changement découle des examens internes continus de GMA CI et n’est pas le résultat de changements apportés aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion du FNB.

Les parts ordinaires non couvertes du FNB Indice Morningstar International Valeur CI (TSX : VXM.B) conservent une cote de risque « moyenne ».

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) est l’une des principales sociétés de gestion de placements au Canada. Elle offre une gamme complète de solutions, notamment des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des placements alternatifs, afin d’aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Fondée en 1965, GMA CI s’est bâti une réputation durable en matière d’innovation, de gestion rigoureuse des portefeuilles et d’engagement envers la réussite des investisseurs. Notre équipe d’investissement apporte une expertise approfondie en matière de recherche fondamentale, d’élaboration de portefeuille et de gestion des risques afin d’obtenir des résultats au sein d’un large éventail de catégories d’actifs. Nous travaillons en partenariat avec des conseillers financiers, des sociétés de gestion de patrimoine et des institutions pour servir plus de 1,3 million d’investisseurs. GMA CI est une filiale de Financière CI, une société diversifiée de gestion d’actifs et de gestion de patrimoine mondiale basée à Toronto. Pour en savoir plus, visitez-nous à l’adresse www.ci.com ou sur LinkedIn.

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans les FNB. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus respectifs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement, fiscal, juridique ou comptable, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

Morningstar® est une marque déposée de Morningstar, Inc. (« Morningstar »). Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index™ (l’« indice ») est une marque de service de Morningstar et a fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI »). Les titres de chaque FNB Morningstar CI (les « FNB ») ne sont en aucun cas commandités, endossés, vendus ou promus par Morningstar ou l’une de ses sociétés affiliées (collectivement, « Morningstar »), et Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans les FNB en particulier, ou quant à la capacité de l’indice de suivre le rendement général du marché.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2025. Tous droits réservés.